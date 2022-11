CGTN : Peng Liyuan : La musique rapproche les peuples de Chine et de Thaïlande et renforce l'amitié qui les unit

PÉKIN,, 21 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Bien qu'ils parlent des langues différentes, les peuples chinois et thaïlandais peuvent communiquer par la musique, qui ne connaît aucune frontière, a déclaré Peng Liyuan, l'épouse du président chinois Xi Jinping.

Peng Liyuan a fait ces déclarations lors d'une visite à l'Institut de musique Princesse Galyani Vadhana en Thaïlande samedi matin, accompagnée de Naraporn Chan-o-cha, l'épouse du Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha.

À son arrivée, Peng Liyuan a été chaleureusement accueillie par Naraporn Chan-o-cha, ainsi que par la ministre thaïlandaise de l'Enseignement supérieur, des Sciences, de la Recherche et de l'Innovation Anek Laothamatas, par le président du conseil d'administration de l'Institut de musique Princess Galyani Vadhana Piyasakol Sakolsatayadorn, et par le président de l'institut Choowit Yurayong, entre autres.

Grâce aux efforts de Peng Liyuan et de Naraporn Chan-o-cha, l'institut de musique a signé un protocole d'entente avec l'Université des arts de Nanjing en Chine en mars 2019. Depuis ce jour, les deux établissements ont approfondi leur coopération par des échanges de personnel, des recherches conjointes et des formations dans le domaine de la musique.

Peng Liyuan et Naraporn Chan-o-cha ont visité la salle d'exposition de l'institut, elles ont écouté attentivement l'histoire de son développement et de ses politiques de coopération internationale, et ont exprimé leur engouement pour l'établissement et le développement des liens de coopérations entre l'institut et l'Université des Arts de Nanjing.

Elles ont pris des photos ensemble et assisté à une performance musicale donnée conjointement par des étudiants chinois et thaïlandais des deux écoles en ligne et en présentiel.

Peng Liyuan a applaudi le charmant spectacle des étudiants, qui ont interprété des classiques des deux pays.

Elle a déclaré qu'elle avait ressenti dans la performance la profonde amitié qui unit les deux pays, qui sont « aussi proche que les membres d'une famille. »

Peng Liyuan a fait l'éloge de la princesse Galyani et de son initiative d'avoir créé cet institut artistique pour cultiver des talents musicaux professionnels en Thaïlande et a salué les efforts de Naraporn Chan-o-cha dans la promotion de la coopération entre l'institut et les collèges et universités chinoises.

Au moment de partir, Peng Liyuan a offert à l'Institut de musique Princesse Galyani Vadhana des Guzheng chinois (des cithares pincées) ainsi que des livres et produits audiovisuels sur la culture et la musique chinoises. Elle a également exprimé l'espoir que plus de jeunes thaïlandais se forment aux instruments chinois et favorisent ainsi les échanges culturels entre les deux pays.

