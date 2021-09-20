CGTN: 24 кандидата отобраны для участия в финале кампании CGTN Media Challengers

Кампания Media Challengers началась 8 апреля 2021 года. Организаторы задались целью найти молодых талантливых профессионалов в области СМИ по всему миру, чтобы внедрить новые идеи в международное общение в контексте конвергенции медиа.

Онлайн-мероприятия по сбору голосов в формате лайков продемонстрировали привлекательность участников для фанатов в эпоху новых средств масс-медиа. Все 24 финалиста были выбраны по результатам профессионального отбора и количеству лайков. На следующем этапе финалистам предстоит принять участие в «реалити-шоу», где от них потребуется выполнить ряд задач. CGTN покажет процесс отбора в записи.

С помощью данного мероприятия молодые журналисты смогут продемонстрировать свои таланты и реализовать мечты, выступая в качестве представителей своего поколения. Кроме того, будущие журналисты расскажут о Китае.

Глобальная эпидемия еще далека от завершения. Учитывая необходимость профилактики и эпидемиологические требования, у иностранных участников кампании не будет возможности приехать в Китай. Такое положение вещей стало вызовом для нового поколения журналистов, а также их шансом продемонстрировать достижения технологий в сфере коммуникаций. В эпоху, когда средства массовой информации интегрированы во все сферы деятельности, а общение происходит через приложения с многопользовательским режимом, глобализация продолжится, несмотря на любые ограничения.

Участники кампании войдут в глобальный кадровый резерв CGTN и смогут работать полный или неполный день в штаб-квартире CGTN в Пекине или в одном из трех региональных производственных центров в Вашингтоне, Лондоне и Найроби. Демонстрируя мощь средств массовой информации, будущие звезды журналистики положат начало новому этапу взаимоотношений между молодыми представителями глобального медиа-пространства.

https://news.cgtn.com/news/2021-09-17/24-hopefuls-in-CGTN-Media-Challengers-campaign-face-final-competition-13DjCBkikDK/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=TNPZB4aIZGo

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1629485/CGTN_24_Media_Challengers.jpg

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SOURCE CGTN