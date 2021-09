CGTN : 24 espoirs de la campagne CGTN Media Challengers s'affrontent lors de la compétition finale

PÉKIN, 20 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Les 24 candidats finalistes de la campagne « The Media Challengers » - une campagne internationale organisée par CGTN - ont été officiellement annoncés vendredi. Après plusieurs tours de sélection, 24 jeunes du monde entier ont été choisis parmi des milliers de candidats exceptionnels provenant de plus de 130 pays et régions et se sont qualifiés pour la finale.