CGTN: 98,99 млн человек вырвались из нищеты: путь избавления Китая от крайней бедности

«Это великий триумф для китайского народа, КПК и нашей нации!» — заявил Си Цзиньпин на торжественном мероприятии в честь успеха страны в искоренении крайней нищеты, высоко оценив примеры для подражания в этом плане и назвав это достижение «чудом на земле, которое должно войти в историю».

Это мероприятие состоялось в четверг утром в Доме народных собраний в Пекине.

Реформа требует времени и напряженной работы

Начинать было нелегко.

В начале 80-х годов Си Цзиньпин, которому на тот момент было около 30 лет, был направлен на работу в качестве чиновника местного уровня в уезд Чжэндин на севере провинции Хэбэй по общенациональному призыву к реализации крупномасштабных программ преодоления бедности. Там он начал проводить свои эксперименты в рамках реформы, внедрив договора на управление сельскохозяйственными землями. Позднее он стал секретарем префектурного комитета партии в городе Ниндэ на юго-востоке провинции Фуцзянь.

«Я всегда испытывал чувство неловкости, — вспоминает Си Цзиньпин в своей книге "Up and Out of Poverty" («Подъем и выход из нищеты»). — Борьба с нищетой — это грандиозное дело, требующее усилий нескольких поколений».

В течение последних двух десятилетий он сделал свою мечту о ликвидации бедности одним из главных направлений политической жизни Китая.

«Реформа Си основывалась на его опыте, — считает бывший заместитель директора Центра политических исследований при Центральном комитете КПК Ши Чжихон (Shi Zhihong). — Он осознавал, что старые прямолинейные пути приведут в никуда и что необходима реформа».

Начиная с 2012 года китайский лидер совершил более 50 поездок в бедные регионы страны, подробно изучая там жизнь людей.

Адресные меры на основе практических ситуаций

Ключом к успеху Китая была пунктуальность. В конце 2013 года Си Цзиньпин предложил стратегию целевого сокращения масштабов нищеты, сравнив применение неизбирательных подходов с «гранатой против блох».

В своей речи, произнесенной в четверг, товарищ Си назвал ее «путем к искоренению нищеты с китайскими особенностями». Индивидуальная работа с каждым домохозяйством давала ответы на вопросы о том, кто конкретно нуждается в помощи, кто должен предоставлять помощь, каким образом она должна оказываться и какие стандарты и процедуры должны быть приняты для выхода из нищеты.

Для того чтобы сделать еще один шаг вперед, центральное правительство также направило миллионы городских чиновников на передний край — в самые бедные слои населения для работы с людьми, находящимися в трудных жизненных обстоятельствах.

«Итак, каким образом Китай может искоренить абсолютную нищету? Ответ заложен в доктрине правящей партии, поставившей своей целью достижение всеобщего процветания», — сказал в своем интервью каналу CGTN декан Института перспективных глобальных и современных исследований Китая при филиале Китайского университета Гонконга в г. Шэньчжэне Чжэн Йонъньянь (Zhang Yongnian).

Было повышено качество инфраструктуры, образования и здравоохранения в сельских районах. Согласно официальным данным, более 9,6 млн человек покинули свои мини-дома из глинобитного кирпича, проживание в которых является небезопасным. Некоторые сельские больницы скооперировались с аналогичными учреждениями в крупных городах с целью оказания высококачественных медицинских услуг сельским жителям.

«Одной из самых трудноразрешимых проблем в сельских районах является нищета, вызванная болезнью, — говорит главный врач государственной больницы в уезде Чжэньсюн провинции Юньнань Ху И (Hu Yi). — Теперь этим людям не приходится ездить далеко, чтобы пройти лечение, даже при серьезном заболевании».

Возрождение села: закрепление достигнутых результатов

В настоящее время Пекин нацелен на закрепление уже достигнутых результатов. Одной из его целей является завершение базовой модернизации сельского хозяйства и сельских районов к 2035 году, а итоговая цель заключается в создании эффективной сельскохозяйственной отрасли, повышении привлекательности села и росте благосостояния фермеров к 2050 году.

Введен в обращение термин «оживление села».

«Чтобы ускорить формирование новой модели развития, получившей название «двойная циркуляция», согласно которой внутренний и внешние рынки будут укреплять друг друга с опорой на внутренний рынок, сельскохозяйственной отрасли, сельским районам и фермерам крайне необходимо играть стабилизирующую и опорную роль в поддержании социально-экономического развития Китая», — заявил научный сотрудник Института сельского развития при Китайской академии общественных наук Ли Гусян (Li Guoxiang) в передаче Opinion («Мнение») на телеканале CGTN.

Для тех деревень, чья сельскохозяйственная продукция реализуется только в близлежащих районах, рынки сбыта в настоящее время расширяются благодаря быстроразвивающейся интернет-торговле.

Уроженец уезда Ваньнянь провинции Цзянси Люо Хойминь (Luo Huimin) проанализировал спрос на сельскохозяйственную продукцию в городах и оптимизировал ее предложение. Сейчас он открывает сетевые магазины, реализующие сельхозкультуры и масло по всей стране — от столицы провинции Цзянси города Наньчана до южной провинции Гуандун.

В настоящее время каждый из 90 сотрудников его компании, все из которых являются земляками Люо, зарабатывает до 15 тысяч юаней (2172 долл. США) в месяц.

По результатам опроса, проведенного в начале 2019 года среди 3378 трудящихся-мигрантов, более 60% респондентов заявили, что считают улучшение предоставляемых государством возможностей, таких как здравоохранение, образование и инфраструктура, убедительной причиной для продолжения своей жизни в сельской местности или возвращения из приморских районов.

В своем выступлении в четверг Си Цзиньпин заявил, что возрождение села является не менее трудной задачей, чем искоренение крайней нищеты. «Но мы сохраним набранный темп своей напряженной работы и продолжим двигаться вперед!»

