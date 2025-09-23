CGTN AMERICA a CCTV OSN: Koncert „United as One World Voices of Peace" pripomína historické výročie
Sep 23, 2025, 08:42 ET
WASHINGTON , 23. september 2025 /PRNewswire/ – CGTN America a CCTV OSN uvádzajú koncert pod názvom „United as One World Voices of Peace" pri príležitosti historického výročia.
Renomovaní umelci vystúpia 23. septembra o 19:00 na pódiu v ikonickom newyorskom Lincoln Center na očakávanom filmovom koncerte „United as One World Voices of Peace". Podujatie sa koná príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny a založenia Organizácie Spojených národov. Koncert, ktorý uvádza China Media Group (CMG), sľubuje večer mimoriadnych vystúpení, ktoré spoja hudbu, film a globálne posolstvá mieru a jednoty.
Na koncerte vystúpi medzinárodne uznávaný klavírny virtuóz Lang Lang, huslista Randall Goosby a vokalisti Kameron Lopreore, Efraín Solís a William Guanbo Su, spolu s Newyorským medzinárodným symfonickým orchestrom a zborom, Symfonickým orchestrom OSN a Spevákmi OSN.
Koncert vzdáva hold náročnej, ale významnej histórii svetovej vojny proti fašizmu. Slúži ako pripomienka spoločného boja ľudstva proti konfliktom a útlaku. Okrem toho zdôrazňuje trvalú úlohu Organizácie Spojených národov pri presadzovaní mieru, spolupráce a vzájomného porozumenia za uplynulých ôsmich desaťročí.
Filmový koncert „United as One World Voices of Peace", na ktorom sa stretnú diplomati, predstavitelia OSN aj svetoznámi umelci, stelesňuje ideály medzinárodnej solidarity a spolupráce, ktoré OSN predstavuje. Večer sa nielen snaží uctiť si úspechy minulosti, ale aj inšpirovať budúce generácie k presadzovaniu hodnôt dialógu, jednoty a kolektívnej zodpovednosti pri budovaní mierovejšieho a kooperatívnejšieho sveta.
China Media Group nedávno spustila globálnu výzvu na tvorbu filmov s využitím AI na tému „Svetlá budúcnosť ľudstva". V prvej fáze boli vybrané vynikajúce diela, ktoré tvorivo kombinujú umelú inteligenciu a kreativitu, aby vyjadrili ducha hesla „Spomienky na históriu, život v mieri" a zároveň predstavili spoločnú budúcnosť ľudstva. Počas podujatia bude premietaná aj kurátorsky vybraná kolekcia týchto diel.
