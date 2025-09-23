CGTN AMERICA et CCTV UN : Le concert « United as One World Voices of Peace » en l'honneur d'un anniversaire historique

WASHINGTON, 23 septembre 2025 /PRNewswire/ -- CGTN America et CCTV UN diffusent le concert « United as One World Voices of Peace » en l'honneur d'un anniversaire historique.

Des artistes de renom monteront sur la scène de l'emblématique Lincoln Center de New York le 23 septembre à 19 heures pour le très attendu ciné-concert « United as One World Voices of Peace », un événement en l'honneur du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la création des Nations unies. Présenté par China Media Group (CMG), le concert promet une soirée de performances extraordinaires mêlant musique, films et messages mondiaux de paix et d'unité.

Le concert met en vedette le pianiste virtuose de renommée internationale Lang Lang, le violoniste Randall Goosby et les chanteurs Kameron Lopreore, Efraín Solís et William Guanbo Su, ainsi que l'Orchestre symphonique et chœur international de New York, l'Orchestre symphonique des Nations unies et la Chorale des Nations unies.

Le concert rend hommage à l'histoire ardue mais significative de la guerre mondiale contre le fascisme. Elle rappelle la lutte commune de l'humanité contre les conflits et l'oppression, tout en soulignant le rôle durable des Nations unies dans la promotion de la paix, de la coopération et de la compréhension mutuelle au cours des huit dernières décennies.

En réunissant des diplomates, des fonctionnaires des Nations unies et des artistes de renommée mondiale, le ciné-concert « United as One World Voices of Peace » incarne les idéaux de solidarité et de collaboration internationales que représentent les Nations unies. Cette soirée vise non seulement à honorer les réalisations du passé, mais aussi à inspirer les générations futures à défendre les valeurs du dialogue, de l'unité et de la responsabilité collective dans la construction d'un monde plus pacifique et plus coopératif.

China Media Group a récemment lancé un appel mondial à la création de films avec l'IA sur le thème « Bright Future of Humanity » (Un avenir radieux pour l'humanité). Dans sa première phase, des œuvres exceptionnelles ont été sélectionnées, qui combinent de manière créative l'IA et la créativité pour transmettre l'esprit « Remembering History, Living in Peace » (Se souvenir de l'histoire, vivre en paix), tout en envisageant un avenir commun pour l'humanité. Une collection sélectionnée de ces œuvres sera également projetée lors de l'événement.

(Ce communiqué est distribué par MediaLinks TV, LLC pour le compte de CCTV. Des informations complémentaires sont disponibles au Department of Justice, Washington, D.C.)

Contact : [email protected]