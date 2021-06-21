CGTN: Астронавты с Шэньчжоу-12 становятся первыми китайцами на борту орбитальной станции

Это произошло спустя более 20 лет после запуска Международной космической станции (МКС), на борту которой не допускается нахождение китайских астронавтов согласно американскому закону, запрещающему Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) работать со своими китайскими коллегами.

В связи с предстоящим выводом МКС из эксплуатации и решением России выйти из данного проекта Китай выделился на общем фоне, построив новую орбитальную станцию, и приглашает к глобальному сотрудничеству.

Китайская космическая станция, вращающаяся вокруг Земли на орбите высотой около 400 километров, еще находится в стадии строительства, и еще восемь полетов, включая три пилотируемых, пока только готовятся к осуществлению.

В настоящее время станция состоит из базового модуля под названием «Тяньхэ» (Tianhe), грузового космического корабля «Тяньчжоу-2» (Tianzhou-2) и корабля «Шэньчжоу-12» (Shenzhou-12), пристыковавшегося к ней менее чем за три часа до появления астронавтов на ее борту.

Астронавт, космонавт или тайконавт?

Некоторые китайцы так гордятся последними достижениями своей страны, что вернулись к обсуждению того, как называть людей, отправившихся в космос.

Проблема с этим названием возникла во времена холодной войны, когда Советский Союз называл своих космических героев «космонавтами», тогда как Соединенные Штаты называли своих «астронавтами».

Позднее было введено в обращение слово "taikonaut" («тайконавт») с использованием китайского эквивалента слова «космос» — "taikong", а также общего суффикса "-naut".

Слово «тайконавт» присутствует в Оксфордском словаре и словаре Лонгмана, где оно толкуется как китайский астронавт.

Следующие шаги

В настоящее время три астронавта распаковывают груз с корабля Тяньчжоу-2, устанавливая соединения Wi-Fi и другое оборудование на орбитальной станции.

Они проживут на станции не менее трех месяцев, проводя различные технические испытания и научные эксперименты, во время которых также будут производиться выходы в открытый космос с использованием роботизированных рук.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-17/Shenzhou-12-astronauts-enter-space-station-core-module-11aD1mmDQ1a/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=QINRV_S-Pkk

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SOURCE CGTN