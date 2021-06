CGTN: astronautas da Shenzhou-12 tornam-se os primeiros chineses a entrar em uma estação espacial

Isso aconteceu mais de 20 anos depois do lançamento da Estação Espacial Internacional (ISS), que não permite que astronautas chineses estejam a bordo devido a uma lei dos EUA que proíbe a National Aeronautics and Space Administration (NASA) de trabalhar com seus colegas chineses.

Como a ISS está se aposentando e a Rússia decidiu se retirar do projeto, a China se destacou ao construir uma nova estação espacial e está convidando a cooperação global.

A estação espacial chinesa, orbitando a Terra a cerca de 400 quilômetros de altura, ainda está em construção, já que oito outras missões, incluindo três tripuladas, ainda estão sendo preparadas.

Atualmente, a estação é composta por um módulo central chamado Tianhe, uma nave de suprimentos Tianzhou-2 e a Shenzhou-12, que acoplaram com a estação espacial menos de três horas antes da entrada.

Astronauta, cosmonauta ou taikonauta?

Alguns chineses estão tão orgulhosos das últimas conquistas que retomaram o tópico de como denominar as pessoas no espaço.

O problema do nome surgiu na Guerra Fria, quando a União Soviética denominou seus heróis espaciais "cosmonautas", enquanto os EUA chamavam os seus de "astronautas".

Posteriormente, a palavra "taikonauta" foi cunhada usando o equivalente em mandarim da palavra espaço - taikong - e o sufixo comum "-nauta".

Os dicionários Oxford e Longman listaram a palavra taikonauta e disseram que significa um astronauta chinês.

Próximos passos

No momento, os três astronautas estão desempacotando os suprimentos na Tianzhou-2, configurando conexões Wi-Fi e outros equipamentos na estação espacial.

Eles permanecerão na estação por pelo menos três meses e realizarão vários testes tecnológicos e experimentos científicos, durante os quais serão realizadas também caminhadas no espaço que envolvem braços de robôs.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-17/Shenzhou-12-astronauts-enter-space-station-core-module-11aD1mmDQ1a/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=QINRV_S-Pkk

FONTE CGTN

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN