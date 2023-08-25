CGTN: BRICS приглашает новых членов: что это значит для всего мира?

News provided by

CGTN

25 Aug, 2023, 08:37 ET

ПЕКИН, 25 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- Лидеры БРИКС договорились в четверг пригласить шесть стран, а именно Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, присоединиться к группе.

Объявление было сделано на пресс-конференции во время 15-го саммита БРИКС, на которой присутствовал президент Китая Си Цзиньпин и другие лидеры БРИКС, в том числе президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Президент России Владимир Путин принял участие виртуально.

Членский состав шести стран вступит в силу 1 января 2024 года.

Выступая на пресс-конференции, китайский лидер призвал членов BRICS совместно поработать над написанием новой главы солидарности и сотрудничества между развивающимися рынками и развивающимися странами в целях развития.

Свежая жизнеспособность, новый импульс 

На пресс-конференции пять лидеров BRICS поздравили эти шесть стран и выразили уверенность в будущем развитии блока.

"Расширение BRICS является историческим и новым отправным пунктом для сотрудничества с BRICS, – заявил президент Си.

Он высоко оценил это расширение, заявив, что оно придаст новую жизнеспособность механизму сотрудничества BRICS и еще больше укрепит силы мира и развития во всем мире.

Си заявил, что до тех пор пока страны БРИКС объединятся, многое может быть достигнуто за счет сотрудничества BRICS, а страны-члены ожидают многообещающего будущего.

Отметив, что страны БРИКС достигли согласия по руководящим принципам процесса расширения БРИКС, Рамафоса, председательствовавший на пресс-конференции, заявил журналистам: «Мы ценим интересы других стран в построении партнерства БРИКС».

Он также добавил, что посредством саммита BRICS начала новую главу в своих усилиях по построению справедливого, всеобъемлющего и процветающего мира.

Лула отметил, что интерес других стран к вступлению в БРИКС показал, насколько актуально стремление к новому мировому экономическому порядку.

Демонстрируя полную поддержку расширения БРИКС, Моди сказал: «Индия всегда считала, что присоединение новых членов еще больше укрепит БРИКС как организацию и придаст нашим общим усилиям новый импульс».

Расширение БРИКС «также укрепит веру многих стран в многополярный мировой порядок», добавил он.

С другой стороны, Путин пообещал наладить практическое взаимодействие с новыми членами и продолжить работу по расширению влияния ассоциации в мире.

Почему страны хотят присоединиться к BRICS? 

По словам президента Рамафосы, более 40 стран выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС, а 22 официально обратились с просьбой о вступлении.

Выступление председателя КНР на пресс-конференции пролило свет на то, почему присоединение к группе BRICS стало привлекательной целью для стран развивающегося мира.

"Это расширение отражает решимость стран BRICS объединяться и сотрудничать с другими развивающимися странами, отвечает ожиданиям международного сообщества и отвечает общим интересам развивающихся рынков и развивающихся стран", – заявил Си.

Несмотря на турбулентность на международной арене, БРИКС, охватывающий более 40 процентов мирового населения и на долю которого приходится четверть мировой экономики, добился замечательных успехов в сотрудничестве, помогая продвигать общее развитие и решать глобальные проблемы, включая растущий экономический разрыв между странами БРИКС. Север и Юг, изменение климата и цифровое управление.

Новый банк развития (НБР), основанный БРИКС, со штаб-квартирой в Шанхае, предлагает взглянуть на усилия группы по решению проблем инфраструктуры и развития, с которыми сталкиваются развивающиеся экономики, одновременно продвигая Повестку дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Будучи первым глобальным многосторонним финансовым учреждением, полностью созданным развивающимися странами, NDB утвердил 98 проектов общей стоимостью 33,2 $ млрд, что обеспечивает надежную гарантию строительства инфраструктуры и устойчивого развития на развивающихся рынках и развивающихся странах, а также способствует глобальному росту.

Кроме того, NDB углубляет свои экологически чистые и устойчивые требования, поскольку около 40 % проектов банка ориентированы на смягчение последствий и адаптацию к изменению климата.

В цифровой сфере группа разработала Рамочную программу партнерства в области цифровой экономики БРИКС, подчеркивая общность и взаимодополняемость членов БРИКС в цифровой экономике.

Китай является одним из ключевых инвесторов и торговых партнеров в группе BRICS. Импорт и экспорт Китая с другими членами БРИКС увеличился на 19,1 процента в годовом исчислении до 2,38 триллиона юаней (около $330,62 миллиарда) в период с января по июль, согласно данным Главного таможенного управления.

https://news.cgtn.com/news/2023-08-24/BRICS-announces-new-members-1mwR9byHOp2/index.html

SOURCE CGTN

Also from this source

CGTN: BRICS víta nových členov: Čo to znamená pre svet?

CGTN: Grupa BRICS przyjmuje nowych członków. Co to oznacza dla świata?

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.