CGTN: China continuará promovendo a adoção da "rede de biodiversidade pós-2020"

PEQUIM, 20 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O segmento de alto nível da segunda parte da 15ª reunião da Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica (COP15) terminou em Montreal, no Canadá, no sábado.

A reunião desempenhou um papel muito importante na promoção do processo de negociação da COP15, afirmou Huang Runqiu, presidente da COP15 e ministro da ecologia e meio ambiente da China.

"A China continuará a desempenhar o seu papel enquanto ocupa a presidência da COP15 para ajudar a formar uma sinergia de todas as partes, fechar lacunas e gerar consenso para alcançar uma estrutura ambiciosa, realista e equilibrada que a comunidade internacional tem esperado", acrescentou.

"Devemos trabalhar juntos para promover a coexistência harmoniosa entre o homem e a natureza, construir uma comunidade para todas as formas de vida na Terra e criar um mundo limpo e belo para todos nós", disse o Presidente Chinês Xi Jinping na cerimônia de abertura do segmento no início da quinta-feira.

De acordo com Huang, o discurso feito por Xi é inspirador para os negociadores. Um total de 190 representantes fizeram contribuições ativas para o desenvolvimento da rede global de biodiversidade pós-2020. Eles expressaram uma forte vontade política para alcançar sua adoção e implementação.

A China promoveu o progresso ecológico e a proteção da biodiversidade. "Encontramos um caminho para a proteção da biodiversidade com características chinesas", disse Xi.

Em 13 de dezembro,, as Nações Unidas reconheceram a "Iniciativa Shan-Shui" da China para restaurar 10 milhões de hectares de ecossistemas em todo o país como um dos 10 projetos pioneiros para preservação da natureza. A iniciativa foi homenageada como um Carro-chefe para Restauração Mundial. Esta iniciativa ambiciosa combina 75 projetos em larga escala, de montanhas a estuários costeiros, na nação mais populosa do mundo.

Desde o início do período do 13º Plano Quinquenal (2016-2020), a China implementou 44 projetos da "Iniciativa Shan-Shui" e concluiu a proteção ecológica e a restauração de mais de 3,5 milhões de hectares.

De acordo com o artigo sobre a Conservação da Biodiversidade, a China criou 10 programas piloto para o sistema de parques nacionais desde 2015, cobrindo uma área de 2,2 milhões de hectares. Uma variedade de espécies ameaçadas de extinção, como pandas gigantes e antílopes tibetanos, estão muito bem protegidas na área. Além disso, a China estabeleceu quase 10,000 reservas naturais, respondendo por cerca de 18% da área total terrestre.

Até o momento, cerca de 200 jardins botânicos e 250 bases de resgate e reprodução da vida selvagem foram estabelecidas, com aproximadamente 23,000 espécies de plantas e mais de 60 espécies animais ameaçadas de extinção sendo preservadas.

No futuro, a China continuará avançando o seu progresso ecológico e planeja o seu desenvolvimento para promover uma coexistência harmoniosa entre o homem e a natureza, disse Xi.

FONTE CGTN

