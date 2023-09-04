CGTN: CIFTIS стартует, Китай открывает двери для всего мира

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CGTN

04 Sep, 2023, 21:27 ET

ПЕКИН, 5 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- В субботу в Пекине стартовала Китайская международная выставка торговли услугами (CIFTIS) 2023, и тем самым страна продемонстрировала всему миру свою непоколебимую приверженность более широкому открытию сектора торговли услугами и твердую решимость содействовать дальнейшему восстановлению мировой экономики.

Выступая в субботу с видеоречью на Глобальном саммите по торговле услугами в рамках CIFTIS 2023, председатель КНР Си Цзиньпин пообещал совместно со всеми странами и сторонами содействовать всестороннему развитию на основе открытости, продвигать взаимосвязь и интеграцию на основе сотрудничества, стимулировать движущие силы развития на основе инноваций и создавать лучшее будущее на основе совместных услуг, стремясь совместными усилиями вывести мировую экономику на путь устойчивого восстановления.

CIFTIS 2023 пройдет в китайской столице со 2 по 6 сентября под девизом "Открытость ведет к развитию - сотрудничество создает беспроигрышное будущее".

Более инклюзивная среда 

За время своего существования с 2012 года, выставка CIFTIS привлекла в общей сложности более 600 000 участников из 196 стран и регионов. В этом году в выставке принимают участие гости из 59 стран и 24 международных организаций. Более 500 компаний, входящих в список Fortune 500, и ведущие предприятия из различных отраслей продемонстрируют свои достижения на выставке CIFTIS 2023, в результате чего общий уровень международного представительства составит 20%.

В своей видеоречи Председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай будет стремиться к созданию более открытой и инклюзивной среды развития.

"Мы будем расширять глобально ориентированную сеть высокостандартных зон свободной торговли, активно участвовать в переговорах по негативному списку для торговли услугами и инвестициям, активнее развивать такие сферы услуг, как телекоммуникации, туризм, право и профессиональное образование. "Наша национальная интегрированная демонстрационная зона повышенной открытости в сфере услуг, а также соответствующие экспериментальные зоны свободной торговли и порт свободной торговли первыми приведут свою политику в соответствие с высокими стандартами международных правил экономики и торговли", - заявил Си Цзиньпин. 

По его словам, Китай будет расширять доступ к своему сектору услуг, продвигать открытие международной торговли услугами в установленном порядке, повышать уровень стандартизации торговли услугами и неуклонно расширять институциональную открытость.

В середине августа Госсовет КНР обнародовал руководство, содержащее 24 специальные меры, направленные на дальнейшую оптимизацию условий для иностранных инвестиций в Китай и увеличению их притока.

Эти меры включают расширение экспериментальных зон для предоставления услуг, привлечение иностранных предприятий и их научно-исследовательских центров для реализации крупных научно-технических проектов, содействие поездкам руководителей высшего звена, технических специалистов и членов их семей, а также повышение квалификации сотрудников местных органов власти, занимающихся вопросами иностранных инвестиций.

В условиях растущего одностороннего влияния, протекционизма и деглобализации, Китай продолжает углублять открытость и оптимизировать условия ведения бизнеса, расширяя "круг друзей" в сфере торговых услуг. Китай поддерживает отношения в области торговли услугами почти с 240 странами и регионами и подписал двусторонние соглашения о сотрудничестве в области торговли услугами с 14 странами.

Путь инновационного развития

На выставке CIFITS 2023 более 60 предприятий и организаций представят целый ряд новых продуктов и технологий в области искусственного интеллекта, финансовых технологий, медицины и здравоохранения, творчества в сфере культуры, что придаст новый импульс развитию торговли услугами.

В субботу Си Цзиньпин отметил, что Китай улучшит путь инновационного развития.

"Китай будет ускоренно развивать новые движущие силы для цифровизации торговли услугами, проводить экспериментальную реформу систем обработки данных и содействовать развитию цифровой торговли путем реформ и инноваций", - заявил Си Цзиньпин.

Он добавил, что Китай будет продвигать комплексное развитие торговли услугами с современной индустрией услуг, высокотехнологичным производством и современным агропромышленным комплексом, чтобы придать инновациям больше жизненной силы.

В Китае проводятся передовые испытания по инновационному развитию торговли услугами по всем направлениям. Так, например, в стране созданы экспериментальные зоны для сотрудничества в области электронной коммерции в рамках Шелкового пути и построены национальные демонстрационные зоны для инновационного развития торговли услугами с целью их продвижения и создания качественного сотрудничества в рамках "Пояс и пути".

Дальнейшее ускорение цифровизации торговли услугами. По данным Министерства коммерции Китая, в первом полугодии текущего года объем торговли услугами в цифровом формате вырос на 12,3% в годовом исчислении, что на 3,8 процентных пункта выше темпов роста общего объема торговли услугами.

В завершение своего выступления Си Цзиньпин призвал все стороны объединить усилия для поддержания с таким трудом достигнутого режима свободной торговли и многосторонней торговли, разделить исторические возможности развития мировой торговли услугами и вместе работать во имя еще более светлого и процветающего будущего мира.

https://news.cgtn.com/news/2023-09-02/Xi-addresses-CIFTIS-Global-Trade-in-Services-Summit-via-video-1mLoJsD8MKI/index.html

SOURCE CGTN

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