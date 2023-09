CGTN : Coup d'envoi de la CIFTIS : la Chine s'engage à s'ouvrir davantage au monde

BEIJING, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Alors que débute samedi à Pékin la Foire internationale du commerce et des services de Chine 2023 (CIFTIS), le pays a montré au monde son engagement inébranlable en faveur d'une plus grande ouverture dans le secteur du commerce des services et sa ferme détermination à promouvoir davantage la reprise économique mondiale.

Dans un discours vidéo prononcé lors du Sommet mondial sur le commerce des services de la CIFTIS 2023, le président chinois Xi Jinping s'est engagé samedi à travailler avec tous les pays et toutes les parties pour faire progresser le développement inclusif grâce à l'ouverture, promouvoir la connectivité et l'intégration grâce à la coopération, encourager les moteurs du développement grâce à l'innovation et créer un avenir meilleur grâce aux services partagés, dans le but de mettre collectivement l'économie mondiale sur la voie d'une reprise durable.

Sur le thème « l'ouverture mène au développement, la coopération crée un avenir gagnant-gagnant », la CIFTIS 2023 se tiendra dans la capitale chinoise du 2 au 6 septembre.

Un environnement plus inclusif

Depuis son lancement en 2012, la CIFTIS a attiré un total de plus de 600 000 exposants de 196 pays et régions. Cette année, des invités de 59 pays et de 24 organisations internationales participent à la foire. Plus de 500 entreprises figurant au classement mondial Fortune 500 et des entreprises de premier plan présentent leurs réalisations à l'occasion de la CIFTIS 2023, portant ainsi le taux d'internationalisation global à 20 %.

Dans son discours vidéo, le président Xi a souligné que la Chine rendra son environnement de développement plus ouvert et plus inclusif.

« Nous étendrons le réseau mondial de zones de libre-échange de haut niveau, nous nous engagerons activement dans les négociations sur la liste négative pour le commerce des services et l'investissement, et nous ouvrirons plus largement des domaines de services tels que les télécommunications, le tourisme, le droit et les examens professionnels. Notre zone nationale de démonstration intégrée pour une plus grande ouverture dans le secteur des services, ainsi que les zones pilotes de libre-échange et les ports de libre-échange éligibles, seront les premiers à aligner leurs politiques sur les règles économiques et commerciales internationales de haut niveau », a déclaré Xi.

Il a ajouté que la Chine élargira l'accès à son secteur des services, fera progresser l'ouverture du commerce transfrontalier des services de manière ordonnée, améliorera le niveau de normalisation du commerce des services et développera régulièrement l'ouverture institutionnelle.

À la mi-août, le Conseil d'État chinois a dévoilé des lignes directrices contenant 24 mesures spécifiques visant à optimiser l'environnement de l'investissement étranger en Chine et à renforcer l'afflux d'investissements étrangers.

Ces mesures comprennent l'élargissement des zones pilotes en termes de services, l'encouragement des entreprises étrangères et de leurs centres de R&D à entreprendre de grands projets scientifiques et technologiques, la facilitation des déplacements des cadres supérieurs, des techniciens et de leurs familles, et l'amélioration de l'expertise du personnel des administrations locales en matière d'investissements étrangers.

Face à la montée de l'unilatéralisme, du protectionnisme et de la démondialisation, la Chine continue d'approfondir l'ouverture et d'optimiser son environnement commercial, en élargissant son « cercle d'amis » dans le domaine des services commerciaux. La Chine entretient des relations commerciales dans le domaine des services avec près de 240 pays et régions et a signé des accords bilatéraux de coopération dans le domaine du commerce des services avec 14 pays.

La voie d'un développement fondé sur l'innovation

Plus de 60 entreprises et institutions lanceront une série de nouveaux produits et technologies lors de la CIFITS 2023, couvrant les domaines de l'intelligence artificielle, de la technologie financière, des soins médicaux et de santé, et de la créativité culturelle, insufflant une nouvelle vitalité au développement du commerce des services.

Samedi, Xi a indiqué que la Chine améliorerait la voie du développement axé sur l'innovation.

« La Chine va accélérer le développement de nouveaux moteurs pour la numérisation du commerce des services, mettre en œuvre une réforme pilote des systèmes de base pour les données et promouvoir le développement du commerce numérique par la réforme et l'innovation », a déclaré Xi.

Il a ajouté que la Chine fera avancer le développement intégré du commerce des services avec les industries de services modernes, l'industrie manufacturière haut de gamme et l'agriculture moderne afin de libérer plus de vitalité pour l'innovation.

La Chine a procédé à des essais avancés de développement innovant du commerce des services dans tous les domaines. Par exemple, le pays a établi des zones pilotes pour la coopération en matière de commerce électronique sur la Route de la soie et a construit des zones de démonstration nationales pour le développement innovant du commerce des services, afin d'encourager l'innovation dans le commerce et de promouvoir une coopération de qualité sur la Ceinture et la Route de la soie.

La numérisation du commerce des services s'est encore accélérée. Selon le ministère chinois du commerce, au cours du premier semestre de cette année, les échanges de services numériques ont augmenté de 12,3 % en glissement annuel, soit 3,8 points de pourcentage de plus que le taux de croissance de l'ensemble des échanges de services.

À la fin de son intervention, Xi a appelé toutes les parties à s'unir pour défendre le régime de libre-échange et de commerce multilatéral durement acquis, à partager les opportunités historiques offertes par le développement du commerce mondial des services et à œuvrer ensemble pour un avenir encore plus brillant et plus prospère pour le monde.

https://news.cgtn.com/news/2023-09-02/Xi-addresses-CIFTIS-Global-Trade-in-Services-Summit-via-video-1mLoJsD8MKI/index.html

