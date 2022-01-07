CGTN: CMG запускает первую студию потокового вещания на базе 5G в высокоскоростном поезде

В четверг CMG представила новую ультрасовременную студию потокового вещания на высокоскоростной железной дороге, соединяющей китайскую столицу Пекин с городом Чжанцзякоу, совместно принимающим Олимпийские игры, что стало демонстрацией главенствующей роли страны во многих областях передовых технологий.

Открытие студии, в которой впервые применяется технология 5G+4K/8K+AI при ведении прямых телетрансляций с разрешением UHD на высокоскоростной железной дороге, является свидетельством стремления CMG к освоению инновационных технологий и обеспечению превосходного освещения Олимпийских игр 2022 года для максимально широкой аудитории.

На проходившей в четверг церемонии презентации президент CMG Шень Хайсюн (Shen Haixiong) заявил, что качественный рассказ о событиях Зимней Олимпиады в Пекине и открытие новой главы в пропаганде олимпийского движения, культуры и китайской спортивной доблести является обязанностью и миссией CMG как одного из ведущих международных СМИ, китайской национальной медиа-группы и вещательной компании-устроителя.

Г-н Шень также отметил трудности, связанные с поддержанием надежности и отказоустойчивости 5G-сигналов в условиях высокоскоростных перевозок, и выразил признательность за трудоемкую работу, проделанную соответствующими агентствами, включая China Railway, China Railway Beijing Group, China Unicom, China Mobile и CMG, объединивших свои ресурсы для реализации проекта несмотря на сложные условия функционирования сети.

В 2019 году начала функционировать первая в Китае автономная высокоскоростная железнодорожная линия Пекин-Чжанцзякоу, что позволило сократить продолжительность поездки между двумя зонами Олимпийских состязаний с более чем трех часов до 47 минут. «Умные» поезда оборудованы специальными зонами для хранения лыжного снаряжения и собранных проб для антидопингового контроля, а также обеспечивают беспроводную зарядку и интеллектуальную регулировку освещенности.

С учетом того, что до открытия зимних Олимпийских игр 2022 года осталось менее месяца, Пекин находится в состоянии нетерпеливого ожидания. Китай надеется, что проведение Игр поможет стране укрепить свои позиции в качестве нового центра зимних видов спорта и привлечь к занятию ими 300 миллионов жителей страны.

Столь крупная игра вызывает у главы CMG улыбку, преисполненную уверенности. «CMG неизменно считает своей стратегической целью пропаганду, освещение и трансляцию Зимней Олимпиады в Пекине», — заявил г-н Шэнь. «Это наш долг и обязанность», — добавил он.

https://news.cgtn.com/news/2022-01-06/CMG-unveils-5G-livestreaming-studio-on-high-speed-trains-16AX8gQu7S0/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=Y7qVPl_Yce4

SOURCE CGTN