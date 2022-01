CGTN: CMG razí cestu pokroku s prvním světovým studiem pro 5G livestreaming z vysokorychlostního vlaku

Otevření studia, využívajícího nově technologii 5G+4K/8K+AI pro přímé televizní vysílání v UHD rozlišení na vysokorychlostní železnici, je důkazem odhodlání společnosti CMG přijímat technologické inovace a nabízet špičkové pokrytí olympijských her 2022 co možná nejširšímu publiku.

Prezident společnosti CMG Shen Haixiong prohlásil při čtvrtečním slavnostním odhalení studia, že dobře vyprávět příběhy zimních olympijských her v Pekingu a otevřít novou kapitolu v propagaci olympijského hnutí a kultury i čínského sportovního ducha je povinností a posláním CMG jakožto mezinárodního mainstreamového média, čínské národní mediální skupiny i hostitelské vysílací stanice.

Shen dále upozornil na obtížnost udržení spolehlivého a odolného 5G signálu v rychle jedoucím voze a ocenil tvrdou práci, odvedenou po boku CMG příslušnými agenturami včetně China Railway, China Railway Beijing Group, China Unicom a China Mobile, které spojily své zdroje pro úspěšné uskutečnění projektu navzdory náročným podmínkám sítě.

Vysokorychlostní železniční trať Peking-Čang-ťia-kchou byla uvedena do provozu v roce 2019 jako první čínský autonomní vysokorychlostní spoj a zkrátila dobu jízdy mezi oběma olympijskými soutěžními zónami z více než tří hodin na 47 minut. Chytré vlaky jsou vybaveny speciálními prostory pro ukládání lyžařského vybavení i odebraných dopingových vzorků a nabízejí možnost bezdrátového nabíjení nebo inteligentního nastavení osvětlení.

Do zimních olympijských her 2022 zbývá necelý měsíc a Peking je přímo nabitý očekáváním. Čína doufá, že pořádání olympiády pomůže zemi upevnit pozici nové destinace pro zimní sporty a přivést do světa zimních sportů 300 milionů lidí.

I takto vysoké cíle však vítá hlava CMG se sebevědomým úsměvem. „CMG vždy pokládala propagaci, zpravodajství a přenos ze zimních olympijských her v Pekingu za svoje poslání," vysvětluje Shen. „Je to naše povinnost a naše odpovědnost." dodává.

