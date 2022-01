CGTN: CMG abre o caminho com o lançamento do primeiro estúdio de transmissão ao vivo 5G do mundo em trem de alta velocidade

A inauguração do estúdio, que apresenta a nova aplicação da tecnologia 5G+4K/8K+IA na transmissão ao vivo de TV UHD em uma ferrovia de alta velocidade, é uma prova do compromisso do CMG de adotar a inovação tecnológica e oferecer cobertura superior das Olimpíadas de 2022 para o maior público possível.

Durante a cerimônia de inauguração na quinta-feira, Shen Haixiong, presidente do CMG, disse que é dever e missão do CMG contar bem as histórias das Olimpíadas de Inverno de Pequim e abrir um novo capítulo na promoção do movimento olímpico, da cultura e do espírito esportivo chinês como um canal internacional de mídia tradicional, um grupo de mídia nacional chinês e a emissora responsável pela transmissão.

Shen também destacou a dificuldade de manter sinais 5G confiáveis e resilientes em um vagão em movimentação rápida e reconheceu o trabalho árduo realizado por agências relacionadas, incluindo a China Railway, o China Railway Beijing Group, a China Unicom, a China Mobile, bem como o CMG, que reuniu recursos para concretizar o projeto, apesar das difíceis condições da rede.

O primeiro serviço de alta velocidade autônomo da China, a linha ferroviária de alta velocidade Pequim-Zhangjiakou, entrou em operação em 2019, reduzindo o tempo da viagem entre as duas regiões da competição olímpica de mais de três horas para 47 minutos. Os trens inteligentes são equipados com locais especiais para armazenar equipamentos de esqui e amostras coletadas para os exames de doping, e oferece carregamento sem fio e ajuste inteligente de luz.

Faltando menos de um mês para as Olimpíadas de Inverno de 2022, a cidade de Pequim está agitada à espera do evento. A China espera que sediar os jogos ajudem o país a consolidar sua posição como um novo destino esportivo de inverno e a trazer 300 milhões de pessoas para os esportes de inverno.

Com tanta coisa em jogo, o chefe do CMG ostenta um sorriso confiante. "O CMG sempre considerou como sua a missão de promover, divulgar e transmitir as Olimpíadas de Inverno de Pequim", disse Shen. "Esse é o nosso dever e a nossa responsabilidade", acrescentou.

