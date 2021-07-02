CGTN: Достигнув цели «Сяокан», КПК ведет китайский народ к лучшей жизни и возрождению

Си Цзиньпин, также являющийся генеральным секретарем Центрального комитета КПК и председателем Центрального военного совета КНР, торжественно пообещал, что КПК будет вести китайский народ к лучшей жизни и национальному возрождению.

КПК, основанная в июле 1921 года и насчитывавшая в то время чуть более 50 членов, превратилась в крупнейшую политическую партию мира численностью свыше 95 миллионов человек.

Партия поставила перед собой две вековые цели: первая заключалась в построении среднезажиточного общества во всех отношениях к 2021 году, когда КПК будет отмечать свой столетний юбилей, а вторая ставила задачу превратить Китай в великую современную социалистическую страну во всех отношениях к середине века в ознаменование столетия с момента провозглашения Китайской Народной Республики (КНР).

От унизительного положения до «сяокана»

Товарищ Си проанализировал исторические предпосылки создания КПК и разъяснил ее роль в процессе национального возрождения.

Он отметил, что после Опиумной войны 1840-х годов Китай постепенно превратился в полуколониальное и полуфеодальное общество, пережив сильное унижение, а также боль и страдания своего народа. «С тех пор величайшей мечтой китайского народа и китайской нации стало национальное возрождение».

После провала серии попыток «спасения нации» была создана КПК, появление которой пришлось на то время, когда страна остро нуждалась в новых идеях и новой организации, которая возглавила бы это движение.

«С самого дня своего основания Партия сделала движение к счастью для китайского народа и возрождению китайской нации своим устремлением и призванием», — заявил он.

Си Цзиньпин резюмировал усилия и успехи партии в руководстве серией революций и модернизацией страны, особенно в проведении реформ и обеспечении открытости с 1978 года, которые он назвал «решающим шагом в превращении Китая в ту страну, которой он является сегодня».

Китай, который еще несколько десятилетий назад являлся относительно бедной страной, стал второй по величине экономикой мира с валовым внутренним продуктом (ВВП), превышающим 100 триллионов юаней (около 15 триллионов долларов), и ВВП на душу населения более 10 тысяч долларов. Страна объявила о своей победе в искоренении абсолютной нищеты по всей территории государства к концу 2020 года.

Акцентируя внимание на успехе в построении общества «сяокан» и других достижениях, китайский лидер заявил, что Партия и народ продемонстрировали миру, что «национальное обновление Китая стало исторической неизбежностью».

Тесные связи КПК с народом

Си Цзиньпин особо отметил тесные отношения между КПК и народом, подчеркнув, что Партия «всегда представляла фундаментальные интересы всего китайского народа».

«Любая попытка отделить Партию от китайского народа или противопоставить народ Партии обречена на провал», — предупредил он.

В связи со вступлением Китая на новый путь социалистической модернизации он пообещал, что КПК продолжит реализовывать на практике человекоцентрированный принцип развития, решать проблемы людей и способствовать всеобщему процветанию для всех.

«В своем движении вперед мы должны полностью полагаться на людей, создающих историю», — заявил он.

Человекоцентрированный принцип развития был предложен лидером Партии и государства на пятом пленуме Центрального комитета КПК 18-го созыва в октябре 2015 года. В нем подчеркивается, что развитие Китая должно осуществляться для народа и самим народом, а его плоды должны разделяться между людьми.

Этот принцип был снова отмечен в новейшей программе развития Китая — проекте 14-го Пятилетнего плана (на 2021-2025 гг.) социально-экономического развития страны и долгосрочных целей на период до 2035 года. В этом документе провозглашается необходимость дальнейшего улучшения условий жизни людей за счет обеспечения более сбалансированного и высококачественного развития.

Приверженность Китая мирному развитию

Си Цзиньпин также подробно изложил основные принципы внешней политики Китая и его точку зрения на международные отношения. Он повторил призыв к созданию сообщества единой судьбы человечества и подчеркнул приверженность своей страны делу мира.

«Китайская нация не несет в своих генах агрессивных или гегемонистских устремлений, — заявил Си Цзиньпин. — Китай всегда работал над тем, чтобы защищать мир во всем мире, вносить свой вклад в глобальное развитие и сохранять международный порядок».

По его словам, Китай продолжит неуклонно следовать курсу мирного развития. Он также добавил, что это будет «способствовать высококачественному развитию инициативы «Один пояс и один путь» (BRI) за счет совместных усилий с использованием новых достижений Китая в своем развитии для предоставления миру новых возможностей».

Инициатива BRI, предложенная главой китайского государства в 2013 году и заключающаяся в создании Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути 21-го века, нацелена на построение торговых и инфраструктурных сетей, связывающих Азию с Европой и Африкой вдоль древних маршрутов Великого шелкового пути и за их пределами.

За последние восемь лет соглашения о сотрудничестве с Китаем в рамках инициативы BRI подписали в общей сложности 140 стран и регионов. Совокупный объем торговли между Китаем и его партнерами по сотрудничеству в рамках BRI превысил 9,2 трлн долларов, а прямые инвестиции китайских компаний в страны, расположенные вдоль «Одного пояса и одного пути», составляют в общей сложности более 130 млрд долларов.

В то же время Си Цзиньпин заявил, что Китай будет и впредь отстаивать принципы сотрудничества в противовес конфронтации и противостоять политике гегемонии и силового давления.

Он подчеркнул, что китайский народ испытывает сильное чувство гордости и уверенности в своих силах и не будет страшиться угрозы применения силы.

«Мы никогда не запугивали, не притесняли и не угнетали народа какой-либо другой страны и никогда не будем делать этого впредь, — заявил он. — И наоборот, мы никогда не позволим какой-либо внешней силе запугивать, притеснять или угнетать нас».

Си Цзиньпин подтвердил позицию Партии по Гонконгу, Макао и тайваньскому региону. «Мы приложим все усилия к тому, чтобы центральное правительство осуществляло всеобщую юрисдикцию над Гонконгом и Макао, а также внедряло правовые системы и механизмы правоприменения для этих двух специальных административных районов в целях обеспечения национальной безопасности», — заявил он.

Он охарактеризовал решение тайваньского вопроса и реализацию идеи полного воссоединения Китая как «историческую миссию и непоколебимое намерение» КПК, призвав к решительным действиям с целью пресечения любых попыток легитимации «независимости Тайваня».

https://news.cgtn.com/news/2021-07-01/With-Xiaokang-achieved-CPC-vows-to-lead-people-toward-better-life-11xvkhxk5pe/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=ViJ8Ba1uhoA

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SOURCE CGTN