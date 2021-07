CGTN: Po dosiahnutí cieľa „Xiaokang" sa KSČ zaväzuje, že povedie čínsky ľud v snahe o lepší život a omladenie.

Si, tiež generálny tajomník ústredného výboru KSČ a predseda Ústrednej vojenskej komisie, prisľúbil, že KSČ povedie čínsky ľud k úsiliu o lepší život a národné omladenie.

KSČ, ktorá bola založená v júli 1921 a mala niečo cez 50 členov, sa rozrástla na najväčšiu politickú stranu na svete s viac ako 95 miliónmi členov.

Strana si stanovila dva storočné ciele: Prvým bolo vybudovanie stredne prosperujúcej spoločnosti vo všetkých ohľadoch do roku 2021, keď KSČ oslávi svoju storočnicu, a druhým bolo vybudovanie Číny vo všetkých ohľadoch do veľkej modernej socialistickej krajiny do polovice storočia, na oslavu stého výročia Čínskej ľudovej republiky (ČĽR).

Od poníženia po „Xiaokang"

Si zreferoval historické pozadie vzniku KSČ a vysvetlil úlohu, ktorú hralo v národnom úsilí o omladenie.

Po ópiovej vojne v 40. rokoch 18. storočia sa Čína postupne stala polokoloniálnou, polofeudálnou spoločnosťou, prešla intenzívnym ponížením a ľudia utrpeli veľkú bolesť, poznamenal Si. „Od tej doby bolo národné omladenie najväčším snom čínskeho ľudu a čínskeho národa."

Potom, čo zlyhali série pokusov o „záchranu národa", vznikla KSČ, keď krajina podľa neho naliehavo potrebovala nové nápady a novú organizáciu.

„Od samého dňa svojho založenia urobila zo svojej snahy a poslania hľadanie šťastia pre čínsky ľud a omladenie čínskeho národa," uviedol.

Si zhrnul úsilie a úspechy strany pri vedení série revolúcií a modernizácii krajiny, najmä pri uskutočňovaní reformy a otvárania sa od roku 1978, ktoré označil za „zásadný krok k tomu, aby sa Čína stala dnešnou".

Čína, ktorá bola pred desaťročiami relatívne chudobnou krajinou, sa stala druhou najväčšou ekonomikou sveta s hrubým domácim produktom (HDP) vyšším ako 100 biliónov juanov (asi 15 biliónov dolárov) a HDP na obyvateľa vyšším ako 10 000 dolárov. Deklarovala víťazstvo v boji proti absolútnej chudobe na celom svete do konca roku 2020.

Zdôrazňujúc naplnenie budovania spoločnosti „Xiaokang" a ďalšie úspechy, Si uviedol, že strana a ľud ukázali svetu, že „národné omladenie Číny sa stalo historickou nevyhnutnosťou".

Úzke väzby KSČ s ľuďmi

Si zdôraznil úzke vzťahy medzi KSČ a ľuďmi a zdôraznil, že strana „vždy predstavovala základné záujmy všetkých obyvateľov Číny".

„Akýkoľvek pokus o oddelenie strany od čínskeho ľudu alebo postavenie ľudí proti strane musí zlyhať," varoval.

Keď sa Čína vydáva na novú cestu smerom k socialistickej modernizácii, prisahal, že KSČ bude aj naďalej uplatňovať filozofiu rozvoja zameranú na ľudí, bude sa zaoberať záujmami ľudí a bude podporovať spoločnú prosperitu pre všetkých.

„Na ďalšej ceste sa musíme pri vytváraní histórie úzko spoliehať na ľudí," uviedol.

Filozofiu rozvoja zameranú na ľudí vyzdvihol Si na piatom plenárnom zasadnutí 18. ústredného výboru KSČ v októbri 2015. Filozofia zdôrazňuje, že rozvoj Číny musí byť pre ľudí a tvorený ľuďmi a jeho ovocie musí byť spoločné pre všetkých.

Filozofia bola znovu zdôraznená v najnovšom pláne rozvoja Číny - náčrt 14. päťročného plánu (2021 - 2025) pre národný hospodársky a sociálny rozvoj a dlhodobé ciele do roku 2035. Dokument sľubuje ďalšie zlepšenie živobytia prostredníctvom vyváženejšieho a kvalitnejšieho rozvoja.

Záväzok Číny k mierovému rozvoju

Si tiež vysvetlil hlavné zásady čínskej zahraničnej politiky a víziu medzinárodných vzťahov. Zopakoval výzvu na budovanie komunity so spoločnou budúcnosťou pre ľudstvo a zdôraznil záväzok krajiny k mieru.

„Čínsky národ nenesie vo svojich génoch agresívne ani hegemonické vlastnosti," uviedol Xi. „Čína vždy pracovala na zabezpečení svetového mieru, prispení k globálnemu rozvoju a ochrane medzinárodného poriadku."

Čína bude podľa neho naďalej oddaná ceste mierového rozvoja. „Podporí vysoko kvalitný rozvoj iniciatívy Belt and Road Initiative (BRI) prostredníctvom spoločného úsilia a pomocou nových čínskych úspechov v rozvoji poskytne svetu nové príležitosti," dodal.

Projekt BRI, ktorý v roku 2013 navrhol Si, pozostáva z ekonomického pásma hodvábnej cesty a námornej hodvábnej cesty 21. storočia, ktorého cieľom je vybudovať obchodné a infraštruktúrne siete spájajúce Áziu s Európou a Afrikou pozdĺž starodávnych trás hodvábnej cesty.

Celkovo 140 krajín a regiónov podpísalo za posledných osem rokov dohody o spolupráci s Čínou v rámci dohody BRI. Celkový objem obchodu medzi Čínou a jej spolupracujúcimi partnermi BRI presiahol 9,2 bilióna dolárov a čínske spoločnosti uskutočnili priame investície v krajinách pozdĺž pásma hodvábnej cesty v celkovej výške viac ako 130 miliárd dolárov.

Medzitým Si uviedol, že Čína bude naďalej presadzovať radšej spoluprácu ako konfrontáciu a postaví sa proti hegemónii a mocenskej politike.

Zdôraznil, že čínsky ľud má silný pocit hrdosti a dôvery a nenechá sa zastrašiť hrozbami sily.

„Nikdy sme nijako nešikanovali, neutláčali ani si nepodmanili obyvateľov žiadnej inej krajiny a nikdy to nebudeme robiť," uviedol. „Rovnako nedovolíme, aby nás cudzia sila šikanovala, utláčala alebo si nás podrobovala."

Si zopakoval postoj strany k Hongkongu, Macau a taiwanskému regiónu. „Zabezpečíme, aby ústredná vláda mala celkovú jurisdikciu nad Hongkongom a Macaom, a implementujeme právne systémy a mechanizmy presadzovania týchto dvoch osobitných administratívnych regiónov na zaistenie národnej bezpečnosti," uviedol.

Riešenie taiwanskej otázky a realizáciu úplného zjednotenia Číny označil za „historickú misiu a neochvejný záväzok" KSČ, vyzývajúc na rázne kroky na porazenie všetkých pokusov o „nezávislosť Taiwanu".

