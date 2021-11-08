CGTN: эко-инициатива Global Action Initiative 2021 - Project Earth

Программа Дня 5 была посвящена идеям и инновациям молодежи. В конце трансляции была опубликована декларация CMG: «Глобальная стратегия СМИ по борьбе с изменением климата» (Global Media Strategic Framework on Climate Action). В ней содержится призыв к немедленным действиям для достижения глобальных целей по сокращению выбросов углерода. Кроме того, в декларации предлагается создать Глобальный альянс средств массовой информации по вопросам климата, заложив тем самым основу для действий по борьбе с изменением климата, включая следующее:

- приоритетная публикация сообщений, связанных с изменением климата, с целью повышения осведомленности общественности;

- совместное использование источников климатических данных в рамках социальной ответственности средств массовой информации;

- организация совместных мероприятий средствами массовой информации для повышения вовлеченности общественности;

- сотрудничество для привлечения молодежи к решению климатических проблем;

- укрепление сотрудничества между всеми медиа-платформами для предоставления достоверной информации;

- предоставление доступа к медиаресурсам академическим и деловым сообществам, а также международным НПО и коммерческим организациям для реализации инициатив по проблемам климата;

- совместная работа над обеспечением достоверности журналистской информации, борьба с дезинформацией и демагогией на тему климатического кризиса.

Программу Дня 5 открыл постоянный координатор ООН в Китае Сиддхарт Чаттерджи (Siddharth Chatterjee). В своей вступительной речи он заявил о необходимости кардинальных перемен в сфере инноваций, инвестиций и технологий. Глобальный лидер Всемирного фонда дикой природы (WWF) по вопросам климата и энергетики Мануэль Пульгар-Видал (Manuel Pulgar-Vidal), который также является бывшим министром окружающей среды Перу, отметил, что мы живем в «решающем десятилетии», когда требуется принять меры для обеспечения нулевого уровня выбросов парниковых газов и создания устойчивой экономики.

Посол Китая в США Цинь Ган (Qin Gang) ответил на вопросы китайских и американских студентов об изменении климата. Также прошли выступления высокопоставленного представителя Всемирного банка, лауреата Нобелевской премии по экономике и профессора Гарвардского университета.

В первые четыре дня трансляции эко-инициативы обсуждались такие темы, как воздействие изменения климата на окружающую среду по всему миру, важность биоразнообразия, ответственность СМИ и действий отдельных лиц. В дискуссиях приняли участие главы государств и правительств, высокопоставленные должностные лица из ООН, МВФ и Всемирного банка, а также эксперты по климату.

Значительное время было отведено показу пяти документальных фильмов из цикла «Час Икс» (Zero Hour), в которых исследуется влияние экстремальных погодных явлений и обсуждаются идеи молодежи по смягчению климатического кризиса.

Более подробная информация об эко-инициативе Global Action Initiative 2021 — Project Earth представлена на веб-сайте https://america.cgtn.com/gai/gai.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1680794/Global_Action_Initiative_2021___Project_Earth__airs_November_2.jpg

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SOURCE CGTN