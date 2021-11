CGTN: Ogólnoświatowa inicjatywa 2021 - Projekt Planeta Ziemia

Program przewidziany na piąty dzień wydarzenia był poświęcony głównie ideom i innowacjom tworzonym przez młodzież. Na koniec wydarzenia opublikowaliśmy naszą deklarację - „Strategiczne ramy działań mediów globalnych na rzecz klimatu". Wzywa ona do natychmiastowego podjęcia działań na rzecz osiągnięcia ogólnoświatowych celów ograniczenia emisji dwutlenku węgla. W deklaracji zaproponowaliśmy również zawiązanie ogólnoświatowego sojuszu mediów na rzecz walki ze zmianą klimatu, które pozwoli na stworzenie ram działań na rzecz klimatu obejmujących:

- uznanie publikacji raportów dotyczących klimatu i zwiększających świadomość społeczną za działanie priorytetowe;

- współdzielenie zasobów przeznaczanych na publikację raportów dotyczących klimatu, aby lepiej spełniać powierzoną mediom funkcję kształtowania odpowiedzialności społecznej;

- organizowanie wspólnych wydarzeń medialnych w celu zwiększania zaangażowania społecznego i zachęcania do tworzenia zorganizowanych ruchów społecznych;

- współpracę na rzecz wzmacniania głosu młodych ludzi w celu zaangażowania młodzieży jako grupy najbardziej zdolnej do podjęcia działań na rzecz rozwiązania kryzysu klimatycznego;

- umocnienie współpracy prowadzonej za pośrednictwem wszystkich platform medialnych w celu stworzenia spójnego źródła wiarygodnych informacji;

- współdzielenie zasobów medialnych ze społecznościami naukowymi i biznesowymi, a także międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i non-profit w celu zwiększenia liczby inicjatyw na rzecz pokonania kryzysu klimatycznego;

- nawiązanie współpracy w celu zagwarantowania rzetelności dziennikarstwa i walki z dezinformacją i demagogią dotyczącą kryzysu klimatycznego.

W przemówieniu dotyczącym programu na piąty dzień wydarzenia stały koordynator ONZ w Chinach Siddharth Chatterjee mówił o konieczności wprowadzenia zmian w innowacjach, inwestycjach i technologii. Manuel Pulgar-Vidal, były minister środowiska w Peru i lider globalny funduszu World Wildlife Fund ds. klimatu i energetyki, ostrzegł, że żyjemy w „decydującej dekadzie" światowej walki o zeroemisyjność i odporną gospodarkę.

Qin Gang, ambasador Chin w USA, odpowiadał na pytania o zmiany klimatu zadawane przez studentów z Chin i Stanów Zjednoczonych. Wysłuchaliśmy również przemówienia prezesa Banku Światowego, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii i profesora Uniwersytetu Harvarda.

Nasze prezentacje przedstawione podczas pierwszych czterech dni wydarzenia dotyczyły wpływu zmian klimatu na ogólnoświatowe środowisko, znaczenia bioróżnorodności, odpowiedzialności mediów i jednostkowych działań obywatelskich oraz opinii szefów państw i rządów, przedstawicieli wyższego szczebla ONZ, MFW oraz Banku Światowego, a także ekspertów w dziedzinie klimatu.

Istotną częścią naszych materiałów było pięć filmów dokumentalnych zatytułowanych „Godzina Zero". Omawiają one wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz kreatywne podejście młodzieży do ograniczania kryzysu klimatycznego.

Więcej informacji na temat „Ogólnoświatowej inicjatywy 2021 - Projekt Planeta Ziemia" można uzyskać pod adresem https://america.cgtn.com/gai/gai.html .

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1680794/Global_Action_Initiative_2021___Project_Earth__airs_November_2.jpg

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN