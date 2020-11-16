CGTN: Экономический пояс реки Янцзы -- источник энергии для высококачественного развития Китая

Вышеупомянутый план — предложения Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) по формулированию 14-го Пятилетнего плана (на 2021–2025 гг.) социально-экономического развития страны и ее долгосрочных целей на период до 2035 года — предполагает усилия, направленные на развитие Экономического пояса реки Янцзы и интеграцию региона Дельта реки Янцзы, а также создание платформ для реализации инновационного потенциала и новых полюсов роста в этих регионах.

Роли Экономического пояса реки Янцзы и региона Дельта реки Янцзы в комплексном развитии страны занимают важное место в повестке дня продолжающейся поездки председателя КНР Си Цзиньпина в муниципалитет Шанхая и провинцию Цзянсу.

Это его первая инспекционная поездка по стране после пятого пленума Центрального комитета КПК 19-го созыва, на котором был принят указанный план.

Прочитать эту статью в оригинале можно здесь.

Первопроходец нового реформаторского движения

Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем Центрального комитета КПК, принимал участие в торжественной встрече, проводившейся в минувший четверг в Шанхае по случаю 30-летней годовщины развития и освоения Пудуна, где он призвал район «нести самую тяжелую нагрузку» и «расколоть самый твердый орех» на пути реформирования и модернизации Китая.

В своей речи он заявил, что Пудун, расположенный к востоку от реки Хуанпу в Шанхае, должен стремиться стать первопроходцем в реформировании страны и ее освоении на более высоком уровне и закрепиться в авангарде полномасштабного строительства современной социалистической страны.

Он подчеркнул, что эта территория должна укрепить свою роль в качестве двигателя инноваций и осуществить прорывы в развитии ключевых и базовых технологий.

С другой стороны, необходимо приложить усилия к расширению возможностей Пудуна в плане глобального распределения ресурсов, что позволило бы ему более эффективно способствовать становлению новой модели развития, — добавил он.

Китай провозглашает свою стратегическую цель, заключающуюся в формировании новой модели развития, предусматривающей взаимное укрепление внутреннего и внешних рынков с опорой на развитие отечественного рынка. Товарищ Си призвал Пудун стать центром внутреннего рынка и стратегическим звеном, связывающим внутренний и зарубежные рынки.

Этот район также должен играть ведущую роль в комплексном развитии региона Дельта реки Янцзы, — заявил он.

Защита окружающей среды и развитие предпринимательства

Во второй половине дня в четверг Си Цзиньпин посетил город Наньтун в соседней провинции Цзянсу. Сначала он направился в Биньцзян — прибрежный район города Наньтуна, где проконтролировал ход местных мероприятий по улучшению окружающей среды вдоль побережья реки Янцзы в целом, а также исполнение постановлений по запрету рыбной ловли.

Район Биньцзян, ограниченный горами вдоль реки Янцзы, считается «зеленым коридором» Наньтуна. Он является одним из важнейших источников воды для местного градостроительства. С 2016 года было реализовано несколько проектов по восстановлению его экосистемы.

Вспомнив свою поездку в этот район в 1978 году, товарищ Си отметил значительное улучшение состояния окружающей среды за эти годы.

«Такая счастливая жизнь построена вашими собственными руками и развивается совместными усилиями», — заявил он.

Си Цзиньпин отправился в Музей города Наньтуна, где осмотрел экспонаты, связанные с жизнью и деятельностью Чжана Цзяня (Zhang Jian) — китайского промышленника и просветителя конца XIX – начала XX веков.

Музей, основанный Чжаном в 1905 году, является первым национальным музеем, созданным китайцами.

Товарищ Си ознакомился с деятельностью Чжана по развитию отечественных отраслей промышленности, образования и социального обеспечения в Китае. Одновременно с созданием промышленных предприятий Чжан также активно приступил к реализации проектов в сфере образования и социального обеспечения, служивших интересам сельских жителей и имевших далеко идущие последствия.

Назвав Чжана мыслителем и примером для китайских частных предпринимателей, Си Цзиньпин заявил, что музей должен быть встроен в патриотическую образовательную базу, чтобы стать источником вдохновения для большего числа людей, особенно молодежи.

Экологически развитая цивилизация и проект переброски воды с юга на север

В пятницу Си Цзиньпин совершил инспекционную поездку в город Янчжоу — второй пункт своего турне по Цзянсу. Товарищ Си посетил экологический парк культуры и водоохранный объект Цзянду, чтобы ознакомиться с ходом местных мероприятий по улучшению экологической обстановки и охране культурного и исторического наследия.

«Мы должны преуспеть в создании экологически развитой цивилизации. Построение экологически развитой цивилизации имеет непосредственное отношение к счастью людей и важное значение для здорового развития молодежи», — заявил он местным жителям, добавив, что укрепление экологически развитой цивилизации является одним из необходимых условий для стимулирования высококачественного развития китайского общества.

Во время посещения экологического парка культуры в районе Саньвань китайский лидер узнал о мерах по восстановлению окружающей среды на территориях вдоль Великого канала, а также об охране и использовании его культурного наследия. Он настоятельно призвал местные органы власти сочетать культурно-туристическую деятельность с восстановительными мерами. По его словам, это будет способствовать развитию территории, а следовательно, и повышению уровня жизни местного населения.

В Цзянду он ознакомился с ходом работ по реализации проекта переброски воды с юга на север, поскольку данный район является исходной точкой восточного маршрута этого крупнейшего проекта.

Густонаселенный северный регион Китая издавна страдает от острой нехватки воды, что приводит к чрезмерному использованию грунтовых вод и сокращению объемов речной воды. В целях оптимизации распределения водных ресурсов и снабжения водой засушливого севера были разработаны проекты переброски воды с юга на север, реализация которых началась в 2002 году с целью направления воды из многоводных бассейнов реки Янцзы по восточному, центральному и западному маршрутам в сухие районы на севере страны.

«На юге Китая водные ресурсы богаче, чем на севере, и эту ситуацию необходимо исправить с применением научного подхода», — заявил Си Цзиньпин представителям местной власти во время своего визита. «Тем не менее люди, живущие на севере, не должны принимать это как данность только потому, что мы реализуем эти меры.

Мы должны планировать развитие городов в соответствии с имеющимся объемом водных ресурсов. Поэтому нам необходимо свести воедино проекты переброски воды с юга на север и рационального использования водных ресурсов на местах и работать над их совместной реализацией», — добавил он.

Согласно официальным данным, по восточному и центральному маршрутам в засушливые районы на севере страны было направлено в общей сложности 29,4 млрд кубометров воды, что в 2019 году принесло пользу более чем 120 млн человек и послужило импульсом для промышленного и сельскохозяйственного развития городов с экономическим эффектом, составляющим почти 100 млрд юаней в год.

Национальные стратегии региональной интеграции

Наряду с согласованным развитием района Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и застройкой Региона Большого Залива Гуандун-Гонконг-Макао развитие Экономического пояса реки Янцзы и интеграция региона Дельта реки Янцзы являются важными национальными стратегиями скоординированного регионального развития в Китае.

Экономический пояс реки Янцзы состоит из девяти провинций: Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань, Хубэй, Хунань, Цзянси, Аньхой, Цзянсу и Чжэцзян — и двух муниципалитетов: Чунцин и Шанхай. Эти земли охватывают примерно пятую часть территории Китая, а численность их населения составляет 600 миллионов человек, что обеспечивает свыше 40 процентов ВВП страны.

В 2016 году Китай опубликовал план развития экономического пояса, в котором подчеркивается приоритет охраны окружающей среды и экологически безопасного развития.

Выступая в ноябре 2018 года на церемонии открытия первой Китайской международной выставки импортных товаров в Шанхае, Си Цзиньпин заявил, что государство будет способствовать комплексному развитию региона Дельта реки Янцзы. В следующем году Центральный комитет КПК и Государственный совет опубликовали стратегический план развития.

В этом плане, предусматривающем застройку территории площадью 358 тысяч квадратных километров, охватывающей провинции Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой, а также муниципалитет Шанхай, отмечается, что дельта реки Янцзы имеет стратегическое значение для модернизации страны и ее дальнейшего освоения, что делает ее региональную интеграцию критически важной составляющей процессов высококачественного развития страны и формирования современной экономической системы.

Шанхай и Цзянсу, включенные в оба стратегических плана, входят в число наиболее развитых регионов Китая. Шанхай занимает верхнюю строчку в рейтинге ВВП китайских городов, а Цзянсу — второе место по размеру ВВП среди китайских провинций. Эти регионы не только находятся на переднем крае скоординированного развития территорий вдоль реки Янцзы, но и являются первопроходцами, определяющими будущее Китая в меняющемся мире.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=PJeeMkP_AFs

SOURCE CGTN