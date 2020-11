CGTN: Pas gospodarczy rzeki Jangcy motorem napędowym dla wysokiej jakości rozwoju Chin

W projekcie – zawierającym propozycje Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPC) dotyczące sformułowania 14. planu pięcioletniego (2021-2025) na rzecz krajowego rozwoju społeczno-gospodarczego i celów długofalowych do roku 2035 – wezwano do podjęcia wysiłków na rzecz promowania rozwoju pasa gospodarczego i integracji delty rzeki Jangcy oraz stworzenia platform innowacyjności i nowych biegunów wzrostu w regionach.

Wzmocnienie roli pasa gospodarczego i delty rzeki Jangcy w ogólnym rozwoju kraju znajduje się wysoko na liście priorytetów trwającej wizyty prezydenta Chin Xi Jinping w mieście wydzielonym Szanghaju i prowincji Jiangsu.

Jest to jego pierwsza wizytacja objazdowa od czasu odbycia się piątek posiedzenia plenarnego 19. Komitetu Centralnego KPC, podczas którego przyjęto projekt.

Pionierska rola w nowym kierunku reform

Xi, pełniący również funkcję sekretarza Komitetu Centralnego KPC, wziął udział w wielkim zgromadzeniu w Szanghaju zorganizowanym w czwartek z okazji 30. rocznicy rozwoju i otwarcia się na świat dzielnicy Pudong, zachęcając ją do „wzięcia na siebie największego ciężaru" i „przełamania najtwardszych barier" na drodze Chin do wprowadzenia reformy i modernizacji kraju.

„Dzielnica Pudong, położona po wschodniej stronie rzeki Huangpu w Szanghaju, powinna dążyć do zdobycia pozycji pioniera reform i przodownika w tworzeniu nowoczesnego państwa socjalistycznego, a także otwarcia kraju na wyższym niż dotychczas poziomie" – powiedział w swoim przemówieniu Xi.

Podkreślił, że powinna ona budować pozycję motoru napędowego innowacji i dokonywać przełomów w dziedzinie kluczowych technologii.

„Z drugiej strony Pudong powinna czynić starania w kierunku zwiększenia jej potencjału w zakresie globalnej alokacji zasobów, przyczyniając się do utworzenia nowego wzorca rozwoju" – dodał Xi.

Chiny powzięły zobowiązanie, aby wypracować nowy wzorzec rozwoju, który opiera się na rynku krajowym i zarazem sprzyja wzajemnemu napędzaniu się rynków wewnętrznych i zagranicznych. Xi wezwał dzielnicę Pudong, by dążyła do pozycji jednego z głównych ośrodków rynku krajowego i strategicznego ogniwa dla rynku krajowego i rynków zagranicznych.

„Obszar ten powinien odgrywać czołową rolę w zintegrowanym rozwoju regionu delty rzeki Jangcy" – powiedział Xi.

Ochrona środowiska i przedsiębiorczość

W czwartkowe popołudnie Xi złożył wizytę w Nantong w sąsiedniej prowincji Jiangsu. Najpierw udał się do Binjiang, dzielnicy nadrzecznej w Nantong, gdzie skontrolował lokalne działania na rzecz poprawy ogólnego stanu środowiska wzdłuż linii brzegowej rzeki Jangcy, a także egzekwowania polityki zakazu połowów.

Binjiang, ograniczona górami wzdłuż rzeki Jangcy, jest uważana za "zielony korytarz" Nantong. Stanowi ona istotne źródło wody sprzyjającej rozwojowi miejscowych obszarów miejskich. Od 2016 r. zrealizowano szereg inwestycji mających na celu odbudowę ekosystemu w tej dzielnicy.

Przywołując swoją wycieczkę po okolicy w 1978 roku, Xi zwrócił uwagę na wielką poprawę stanu środowiska naturalnego, jaka zaszła od tamtego czasu.

"Takie szczęśliwe życie buduje się własnymi rękami i wspólną pracą" – powiedział.

Następnie Xi udał się do Muzeum Natong, gdzie oglądał eksponaty dotyczące Zhang Jiana, chińskiego przemysłowca i pedagoga z końca XIX i początku XX wieku.

Placówka ta, utworzona przez Zhanga w 1905 r., jest pierwszy publicznym muzeum ufundowanym przez Chińczyka.

Podczas wizyty Xi zapoznał się z dokonaniami Zhanga w dziedzinie rozwoju krajowego przemysłu, edukacji i przedsięwzięć pomocy społecznej w Chinach. Budując przemysł, Zhang inicjował przedsięwzięcia w obszarze edukacji i pomocy społecznej, z których skorzystali mieszkańcy wsi i które wywarły szeroki wpływ.

Obwieszczając Zhanga mędrcem i wzorem dla prywatnych przedsiębiorstw w Chinach, Xi powiedział, że muzeum powinno stać się ośrodkiem edukacji patriotycznej, które zainspiruje większą liczbę ludzi, zwłaszcza młodych.

Ekologiczna cywilizacja, projekt zmiany kierunku biegu wody z południowego na północny

W piątek Xi odbył wizytację w mieście Yangzhou – był to drugi przystanek na jego trasie po Jiangsu. Xi odwiedził ekologiczny park kulturowy i projekt ochrony wód Jiangdu, aby zapoznać się z lokalnymi działaniami na rzecz poprawy stanu środowiska, jak również ochrony kultury i dziedzictwa.

„Musimy skutecznie realizować ideę ekologicznej cywilizacji. Budowanie ekologicznej cywilizacji wiąże się bezpośrednio ze szczęściem ludzi i przyczynia się do zdrowego rozwoju młodych ludzi" – powiedział mieszkańcom, dodając, że wzmocnienie ekologicznej cywilizacji jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakości rozwoju chińskiego społeczeństwa.

Podczas wizyty w parku ekologiczno-kulturalnym w rejonie Sanwan Xi zapoznał się z działaniami na rzecz rekultywacji środowiska wzdłuż Wielkiego Kanału, a także ochrony i wykorzystywania jego dziedzictwa kulturowego. Wezwał władze lokalne do zintegrowania działalności kulturalnej i turystycznej, w tym rekultywacji. Powiedział, że pomoże to w kształtowaniu rozwoju tego obszaru, a tym samym zapewni lepsze warunki życia jego mieszkańcom.

W Jiangdu zapoznał się z lokalnymi działaniami podejmowanymi w ramach projektu zmiany kierunku biegu wody z południowego na północny, region ten bowiem stanowi początek wschodniej trasy olbrzymiej inwestycji.

Gęsto zaludniony północny region Chin od dawna cierpi na poważne niedobory wody, co prowadzi do nadmiernej eksploatacji wód gruntowych i spadku poziomu wód w rzekach. Aby zoptymalizować gospodarkę wodną i ugasić pragnienie północy, od 2002 r. budowane są obiekty zmieniające bieg wody z południa na północ, tak by większe ilości wody z obfitujących w nią dorzeczy Jangcy przemieszczały się trasami wschodnimi, środkowymi i zachodnimi do suchych obszarów na północy.

„Zasoby wodne Chin są bogatsze na południu niż na północy, więc muszą zostać uregulowane z zastosowaniem rozwiązań opartych na nauce", powiedział Xi lokalnym urzędnikom podczas swojej wizyty. "Jednak ludzie na północy nie powinni brać większego dostępu do wody za pewnik tylko dlatego, że wprowadzono to rozwiązanie".

Musimy planować rozwój miast w zależności od ilości zasobów wodnych. Dlatego powinniśmy zintegrować projekt przekierowywania biegu wody z południa na północ oraz ochronę wód na miejscu i pracować nad nimi obu" – kontynuował Xi.

Według oficjalnych danych trasa wschodnia i środkowa przekierowały łącznie 29,4 mld metrów sześciennych wody na obszary suche na północy, co w 2019 r. przyniosło korzyści ponad 120 milionom ludzi, dając przemysłowi i rolnictwu miast impuls o łącznej wartości prawie 100 mld juanów rocznie.

Krajowe strategie regionalnej integracji

Wraz ze skoordynowanym rozwojem regionu Pekin-Tianjin-Hebei i budową obszaru Wielkiej Zatoki Guangdong-Hong Kong-Makau rozwój pasa gospodarczego rzeki Jangcy oraz integracja delty rzeki Jangcy stanowią ważne krajowe strategie skoordynowanego rozwoju regionalnego w Chinach.

W skład pasa gospodarczego rzeki Jangcy wchodzi dziewięć prowincji – Syczuan, Kuejczou, Junnan, Hubei, Hunan, Jiangxi, Anhui, Jiangsu i Zhejiang – oraz dwa miasta wydzielone Chongqing i Szanghaj. Zajmuje on około jedną piątą powierzchni Chin, licząc 600 mln mieszkańców, a jego udział w PKB Chin przekracza 40%.

W 2016 roku Chiny ogłosiły plan rozwoju pasa gospodarczego, w którym za priorytet uznano ochronę środowiska i ekologiczny rozwój.

Przemawiając podczas ceremonii otwarcia pierwszej edycji międzynarodowych targów China International Import Expo w Szanghaju w listopadzie 2018 roku, Xi ogłosił, że kraj ten będzie wspierał zintegrowany rozwój regionu delty rzeki Jangcy. W 2019 r. Komitet Centralny KPC i Rada Państwowa przedstawiły zarys strategii w tym obszarze.

W dokumencie tym, nakreślającym plan rozwoju dla obszaru o powierzchni 358 tys. km2, w obręb którego wchodzą prowincje Jiangsu, Zheijang i Anhui oraz miasto wydzielone Szanghaj, wskazano na strategiczne znacznie delty rzeki Jangcy dla modernizacji Chin i jej dalszego otwierania się, a tym samym na kluczową rolę integracji regionalnej w tym obszarze dla wysokiej jakości rozwoju kraju i budowy nowoczesnego systemu gospodarczego.

Obie strategie uwzględniają Szanghaj i Jiangsu, czyli jedne z najlepiej rozwiniętych regionów w Chinach. Szanghaj posiada najwyższe PKB z wszystkich miast w Chinach, natomiast Jiangsu znajduje się na drugim miejscu wśród chińskich prowincji, jeśli chodzi o ten wskaźnik. Są one nie tylko forpocztą skoordynowanego rozwoju terenów położonych nad rzeką Jangcy, ale również pionierami wytyczającymi nowe kierunki rozwoju Chin w stale zmieniającym się świecie.

Materiał filmowy – https://www.youtube.com/watch?v=PJeeMkP_AFs

SOURCE CGTN