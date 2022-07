CGTN: Hongkong na ceste stať sa po 25 rokoch globálnym technologickým a inovačným centrom

PEKING, 5. júla 2022 /PRNewswire/ -- Hongkonský vedecký park, centrum špičkových technológií v meste, privítal na návšteve čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga počas jeho rušnej dvojdňovej cesty na oslavy 25. výročia návratu Hongkongu do Číny.

Vedecký park je najväčšou výskumno-vývojovou a podnikateľskou inkubačnou základňou v Hongkongu, v ktorej sídli viac ako 1 100 podnikov a 17 000 inovátorov.

Patrí medzi ne SenseTime, gigant v oblasti umelej inteligencie (AI), ktorý je jedinou spoločnosťou z vedeckého parku kótovanou na hongkonskej burze, a Da-Jiang Innovations (DJI), popredný svetový výrobca komerčných dronov.

Vo vedeckom parku, ktorý v roku 2002 otvorila vláda osobitnej administratívnej oblasti Hongkong (OAO Hongkong) s cieľom podporiť vedecký a technologický rozvoj v meste, sa nachádzajú aj špičkové laboratóriá s moderným vedeckovýskumným vybavením.

Doteraz má 28 výskumných a vývojových laboratórií, ktoré spoločne prevádzkujú svetové univerzity a výskumné inštitúcie s miestnymi univerzitami v Hongkongu.

V marci 2021 mal park celkovú rozlohu 400 000 metrov štvorcových a 23 dobre vybavených budov a stále sa rozširuje, aby zväčšil svoj priestor pre výskum a vývoj.

Vysoké očakávania pre Hongkong

Počas kontrolnej cesty po vedeckom parku Si Ťin-pching povedal, že krajina vkladá do Hongkongu veľké očakávania.

Uviedol, že Čína vo svojom 14. päťročnom pláne (2021 až 2025) vyjadrila podporu rozvoju Hongkongu na medzinárodné inovačné a technologické centrum. Plán, ktorý bol zverejnený minulý rok, slúži ako plán a akčný program sociálneho a hospodárskeho rozvoja krajiny na nasledujúcich päť rokov.

V posledných rokoch Hongkong s podporou ústrednej vlády využil svoje vlastné výhody na dosiahnutie pozoruhodných úspechov v oblasti základného výskumu, výchovy talentov a rozvoja v sektore inovácií a technológií, uviedol Si Ťin-pching.

Podľa globálneho inovačného indexu (GII), ktorý zverejnila Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO), sa Hongkong v roku 2021 umiestnil na 14. mieste v celosvetovom rebríčku najinovatívnejších ekonomík.

Vláda OAO Hongkong by mala naplno využiť úlohu technologických inovácií pri podpore a riadení hospodárskeho rozvoja, dodal Si Ťin-pching.

Počas výmeny názorov s akademikmi, výskumníkmi a mladými zástupcami inovačných podnikov vo vedeckom parku vyzval Hongkong, aby lepšie spolupracoval s pevninskými mestami v oblasti Veľkého zálivu Kuang-tung–Hongkong–Macao (GBA), posilnil rozvoj spolupráce medzi podnikmi, univerzitami a výskumnými inštitúciami a usiloval sa o vybudovanie GBA ako globálnej významnej oblasti pre vedecké a technologické inovácie.

Rastúca sila inovácií oblasti Veľkého zálivu Kuang-tung–Hongkong–Macao (GBA)

Oblasť GBA sa skladá z dvoch osobitných administratívnych oblastí Hongkong a Macao a deviatich miest v susednej provincii Kunag-tung. Celková plocha je približne 56 000 štvorcových kilometrov a pokrýva približne 6 % čínskej populácie.

Hrubý domáci produkt (HDP) oblasti GBA dosiahol minulý rok 12,6 bilióna jüanov (1,97 bilióna USD), o 2,4 bilióna jüanov viac ako v roku 2017. S menej ako 1 % rozlohy krajiny sa oblasť GBA podieľala 11 % na národnom HDP.

Námestník čínskeho ministra vedy a techniky Shao Xinyu uviedol, že inovačné schopnosti oblasti GBA sa neustále zvyšujú.

V roku 2021 dosiahli výdavky na výskum a vývoj deviatich miest v regióne delty Perlovej rieky v oblasti GBA 360 miliárd jüanov, čo podľa Shaa predstavuje približne 3,7 % ich HDP v porovnaní s celkovou národnou úrovňou 2,44 %.

Počet podnikov v oblasti špičkových technológií dosiahol 57 000 a počet udelených patentov dosiahol približne 780 000, z toho viac ako 100 000 patentov na vynálezy, uviedol.

V zozname 100 najlepších geografických inovačných zoskupení na svete, ktorý každoročne zverejňuje WIPO, sa zoskupenie Šen-čen–Hongkong–Kuang-čou umiestnilo na druhom mieste už dva roky po sebe.

Rastúci inovačný klaster so zreteľným nárastom patentov a vedeckých publikácií zmenšil svoj odstup od Tokia-Yokohamy, inovačného klastra č. 1 na zozname.

Podporné opatrenia pre vedecko-technický rozvoj Hongkongu a Macaa

Čínske ministerstvo pre vedu a techniku (MOST) zaviedlo sériu opatrení na podporu vedeckého a technologického rozvoja Hongkongu a Macaa s cieľom podporiť ich ďalšiu integráciu do národného inovačného systému, ako uviedol Dai Gang, riaditeľ odboru medzinárodnej spolupráce na MOST.

Ministerstvo podporilo Hongkong pri budovaní viacerých inovačných platforiem vrátane 16 štátnych kľúčových laboratórií, šiestich pobočiek čínskych národných technických výskumných centier v Hongkongu, troch národných partnerských základní pre industrializáciu špičkových technológií a dvoch inkubátorov na národnej úrovni pre vedecké a technologické spoločnosti.

Podobná politika bola prijatá pre Macao.

Ministerstvo tiež navrhlo opatrenia na podporu mladých ľudí z Hongkongu a Macaa, aby sa venovali kariére v inovatívnych odvetviach a založili si vlastné podniky na pevnine.

