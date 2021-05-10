CGTN: Как Си Цзиньпин выражает признательность и любовь к своей матери?

Как председатель выражает признательность и любовь к своей матери? Отношение председателя Си к семейным ценностям можно понять по тому, как он многократно подчеркивал важность семейных связей и семейной любви и уделял особое внимание семейному воспитанию.

Передача семейных традиций

Когда в 2013 году Си Цзиньпин выступал со своим первым новогодним обращением, фотографии на его книжных полках привлекли к себе внимание онлайн-сообщества — и особенно та, на которой он изображен прогуливающимся держась за руки со своей матерью.

Си Цзиньпин — заботливый сын. Он часто общается со своей матерью Ци Синь и совершает прогулки с ней всякий раз, когда находит для этого время.

На встрече с участниками первой Национальной конференции образцовых семей в декабре 2016 года Си Цзиньпин рассказывал о семейном воспитании. Эта конференция стала первым в своем роде мероприятием, посвященным образцовым семьям, отбор которых производится по всей стране. В общей сложности этой чести удостоились 300 образцовых семей.

«Когда я был ребенком, моя мама дала мне серию иллюстрированных книг "Сказание о Юэ Фэе". В одном из ее более чем 10 томов показано, как мать Юэ Фэя вытатуировала на его спине четыре иероглифа, гласившие "преданно служи отчизне"», — рассказал Си Цзиньпин, добавив, что история Юэ Фэя — знаменитого военного деятеля древности, сражавшегося против вторжения — произвела на него глубокое впечатление.

Самодисциплина

Ци вела простой образ жизни, ставший традицией для семьи. Как бы ни было трудно заботиться о семье одновременно с работой, она никогда не приносила в жертву свою работу. Ее образ жизни и психологический климат в семье определили систему ценностей Си.

«Человек, который не смог быть неподкупным и самодисциплинированным, станет человеком бесхарактерным. Формируя правильное представление о власти, статусе и интересах, помни о том, что честность — это благословение, а жадность — это проклятие», — написала однажды Ци в своем письме сыну Си, напомнив ему о самодисциплине. Си Цзиньпин сделал эти принципы неотъемлемой частью своей идеологии и практики правления.

Назвав коррупцию «самым большим» риском для управления партией, Си Цзиньпин подчеркнул, что «нет альтернативы» борьбе с коррупцией вопреки всему и призвал к строжайшей самодисциплине внутри партии.

Преследуя коррупционеров, включая как высокопоставленных «тигров», так и более низкоуровневых «мух» на внутреннем фронте, Пекин также осуществляет и такие операции, как "Sky Net" («Небесная сеть») и "Fox Hunt" («Охота на лис»), с целью поимки продажных чиновников, бежавших за границу.

https://news.cgtn.com/news/2021-05-08/How-does-Xi-Jinping-express-gratitude-and-love-to-his-mother--10617ntrTAk/index.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1506094/Xi_Jinping_mother_Qi_Xin.jpg

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN