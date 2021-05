CGTN: Como Xi Jinping expressa gratidão e amor à sua mãe?

Como o presidente expressa gratidão e amor à sua mãe? Pode-se deduzir o jeito de Xi quando ele destacou a importância dos laços familiares, do amor familiar e enfatizou a educação familiar em muitas ocasiões.

Passar adiante a tradição da família

Quando o presidente Xi fez seu primeiro discurso de ano novo em 2013, as fotos colocadas em suas estantes de livros chamaram a atenção da comunidade on-line, especialmente a foto dele caminhando de mãos dadas com sua mãe.

Xi é um filho amoroso. Ele conversa com sua mãe Qi Xin, e passeia com ela sempre que tem tempo.

Ao se reunir com representantes da primeira Conferência nacional de famílias-modelo, em dezembro de 2016, Xi contou uma história sobre educação familiar. A Conferência foi a primeira desse tipo a homenagear famílias-modelo selecionadas em todo o país. Um total de 300 famílias modelos foram homenageadas.

"Quando eu era criança, minha mãe me deu uma série de livros de histórias ilustradas, "A lenda de Yue Fei". Um de seus mais de 10 volumes mostra a mãe de Yue Fei tatuando nas costas quatro caracteres que dizem "sirva ao país com a máxima lealdade", disse Xi, acrescentando que a história de Yue Fei, uma antiga conhecida figura militar que lutou contra a invasão, o impressionou profundamente.

Autodisciplina

Qi teve uma vida simples, que se tornou uma tradição para a família. Não importa quão empenhada estivesse em cuidar da família enquanto trabalhava, ela nunca comprometeu seu trabalho. Seu estilo de vida e a atmosfera familiar guiaram os valores de Xi.

"Uma pessoa que deixou de ser incorruptível e autodisciplinada se tornará uma pessoa sem coragem. Lembre-se de que a honestidade é uma bênção e a ganância é uma maldição, ao mesmo tempo em que estabelece uma visão correta do poder, status e interesses", escreveu Qi certa vez em uma carta a Xi, lembrando-o da autodisciplina. Xi incorporou essas crenças em sua ideologia e práticas de governança.

Chamando a corrupção de "maior" risco para a governança do Partido, Xi enfatizou que não há "alternativa" a não ser combater a corrupção contra todas as probabilidades e exigir rigorosa autodisciplina no Partido.

Enquanto persegue funcionários corruptos, incluindo tanto os "tigres" de alto escalão quanto as "moscas" de nível mais baixo em nível interno, Pequim também realizou operações como "Sky Net" e "Fox Hunt" para caçar funcionários venais que fugiram para o exterior.

