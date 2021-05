CGTN : Comment Xi Jinping exprime-t-il sa gratitude et son amour à sa mère ?

Comment le président exprime-t-il sa gratitude et son amour à sa mère ? Pour ce qui est de l'histoire de Xi, ce dernier a souligné l'importance des liens familiaux et de l'amour de la famille et a mis l'accent sur l'éducation familiale à de nombreuses occasions.

Transmission de la tradition familiale

Lorsque le président Xi a prononcé son premier discours du Nouvel An en 2013, des photos placées sur ses étagères ont attiré l'attention de la communauté en ligne, notamment l'image de lui marchant main dans la main avec sa mère.

Xi est un fils dévoué. Il discute avec sa mère Qi Xin, et se promène avec elle dès qu'il en a le temps.

Lors de sa rencontre avec les représentants de la première Conférence nationale des familles modèles en décembre 2016, Xi a raconté une histoire sur l'éducation familiale. La conférence a été la première du genre à honorer des familles modèles sélectionnées à l'échelle nationale. Au total, 300 familles modèles ont été honorées.

« Enfant, ma mère m'a offert une série de livres de contes illustrés intitulée 'La légende de Yue Fei'. L'un de ses plus de 10 volumes montre la mère de Yue Fei se faisant tatouer dans le dos quatre caractères disant 'servir le pays avec la plus grande loyauté' », a déclaré Xi. Il a ajouté que l'histoire de Yue Fei, une ancienne figure militaire bien connue luttant contre l'invasion, l'a profondément impressionné.

Autodiscipline

Qi a mené une vie simple, qui est devenue une tradition pour la famille. Peu importe à quel point il est difficile de prendre soin de la famille tout en travaillant, elle n'a jamais compromis son travail. Son style de vie et l'atmosphère familiale ont guidé les valeurs de Xi.

« Une personne qui n'a pas réussi à être incorruptible et autodisciplinée deviendra une personne deviendra une personne sans courage. Gardez à l'esprit que l'honnêteté est une bénédiction et la cupidité est une malédiction tout en établissant une vision correcte du pouvoir, du statut et des intérêts », a écrit un jour Qi dans une lettre à Xi, lui rappelant l'autodiscipline. Xi a intégré ces croyances dans son idéologie et ses pratiques de gouvernance.

Qualifiant la corruption de « plus grand » risque pour la gouvernance du Parti, Xi a souligné qu'il n'y avait « aucune autre alternative » que de lutter contre la corruption contre vents et marées et a appelé à une autodiscipline rigoureuse au sein du Parti.

Tout en s'attaquant aux fonctionnaires corrompus, qu'il s'agisse de « tigres » de haut rang ou de « mouches » de rang inférieur sur le front intérieur, Pékin a également mené des opérations telles que « Sky Net » et « Fox Hunt » pour traquer les fonctionnaires vénaux qui ont fui à l'étranger.

https://news.cgtn.com/news/2021-05-08/How-does-Xi-Jinping-express-gratitude-and-love-to-his-mother--10617ntrTAk/index.html

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1506094/Xi_Jinping_mother_Qi_Xin.jpg

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN