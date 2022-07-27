CGTN: Китай и Индонезия активно налаживают международные обмены

В Государственном гостевом доме Дяоюйтай г-жа Пэн сообщила Ириане, которая сопровождала президента Индонезии Джоко Видодо (Joko Widodo) во время его двухдневного визита в Китай, что для китайского и индонезийского народов это важное соседство с долгой историей дружбы, и что в последние года активизировался международный обмен между двумя странами.

Например, в 2017 году более 2,05 млн туристов из континентального Китая посетили Индонезию, что составило 14,95% от общего числа иностранных туристов, согласно данным Статистического управления этой страны. В частности, китайские туристы численно преобладали над иностранными, посетившими индонезийский курортный остров Бали.

Во вторник Ириана заявила, что она приглашает еще больше китайских туристов посетить Индонезию, и выразила надежду на прочную дружбу между двумя странами.

В 2015 году Индонезия ввела безвизовый въезд для китайских туристов на срок пребывания в стране не более 30 дней.

В рамках своего получившего широкое признание четырехкомпонентного сотрудничества Китай и Индонезия в последние годы создали новую синергию, работая совместно над международными обменами, а также над политическими, экономическими и морскими проектами.

Во вторник г-жа Пэн и Ириана также посмотрели музыкальные выступления студентов и преподавателей Китайской музыкальной консерватории. Г-жа Пэн рассказала об истории и технике игры на традиционных китайских музыкальных инструментах.

Ириана была очарована выступлениями и сказала, что ее глубоко тронуло исполнение молодыми китайскими артистами индонезийской музыки.

«‎Музыка не знает границ, соединяет сердца и способствует дружбе»‎, — сказала г-жа Пэн. Она также выразила надежду, что культурные обмены будут играть большую роль в укреплении дружбы между двумя странами.

В совместном заявлении Китай и Индонезия заявили, что обе стороны ускорят возобновление международных обменов, включая возвращение индонезийских студентов в Китай, откроют новые прямые рейсы и расширят сотрудничество в таких областях, как образование, туризм, молодежные и местные обмены.

https://news.cgtn.com/news/2022-07-26/Peng-encourages-more-cultural-exchanges-between-China-and-Indonesia-1bZi4zLrhNC/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=wjsEKYWcnhI

SOURCE CGTN