CGTN: Zwischen China und Indonesien findet ein reger Austausch zwischen den Menschen statt

BEIJING, 28. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Mit dem Tourismus als Pfeiler ist Indonesien seit langem ein beliebtes Ziel für chinesische Touristen, und sowohl 2016 als auch 2017 war China die größte Quelle internationaler Touristen in dem südostasiatischen Land.

Inzwischen ist Indonesien das zweitbeliebteste Reiseziel für chinesische Touristen, sagte Peng Liyuan, die Frau des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, bei einem Treffen mit der indonesischen First Lady Iriana Joko Widodo am Dienstag in Peking.