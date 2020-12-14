CGTN: Китай обещает новые меры на фоне совместных усилий мировых лидеров по борьбе с изменением климата

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Новая архитектура управления климатом

В решении проблем, связанных с изменением климата, никто не может оставаться в стороне, и односторонний подход приведет нас в никуда, — подчеркнул в ходе саммита председатель КНР Си Цзиньпин.

Согласно докладу "Come Heat or High Water" («Наступает жара или половодье»), за первые шесть месяцев пандемии COVID-19 в мире произошло более 100 стихийных бедствий, от которых пострадали свыше 50 миллионов человек.

Только за один 2019 год по всему миру произошло 308 стихийных бедствий, в результате которых погибло около 24 400 человек. Около 77 процентов этих бедствий связаны с погодными или климатическими явлениями.

«Всем странам необходимо максимально повысить эффективность действий в свете их соответствующих национальных условий и возможностей», — заявил Си Цзиньпин, призывая экономически развитые страны расширить поддержку развивающихся стран в плане финансирования, внедрения новых технологий и наращивания потенциала.

Только поддерживая мультилатерализм, единство и сотрудничество, мы можем обеспечить общие выгоды и беспроигрышный исход для всех стран.

Китай всегда соблюдает свои обязательства

«Китай сократит свои выбросы углекислого газа на единицу ВВП более чем на 65% по сравнению с уровнем 2005 года, повысит долю неископаемых видов топлива в первичном потреблении энергии примерно до 25%, увеличит объем лесных запасов на 6 млрд кубометров по сравнению с уровнем 2005 года и доведет суммарную установленную мощность ветровой и солнечной энергетики до уровня, превышающего 1,2 млрд киловатт», — вот некоторые дополнительные обязательства на период до 2030 года, объявленные Си Цзиньпином на саммите.

Будучи крупнейшей развивающейся страной и второй по величине экономической державой мира, Китай усердно работает над координацией экономического роста и охраны окружающей среды, взяв на себя обязательство вести борьбу с изменением климата в глобальном масштабе.

Благодаря своим усилиям, направленным на ограничение роста энергопотребления и снижение зависимости от ископаемых видов топлива, к 2030 году страна может перевыполнить свои уточненные национальные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, предусмотренные Парижским соглашением.

Начиная со следующего года Китай будет стремиться к достижению нового прогресса в создании экологической цивилизации, оптимизации развития и защите территориального пространства, а также заметных результатов в области экологической трансформации производства и образа жизни в соответствии с предложенными руководством партии целями развития на 14-ю Пятилетку (2021-2025 гг.).

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«Китай всегда соблюдает свои обязательства», — заявил в своей видеоречи Си Цзиньпин, пообещав, что его страна предпримет решительные шаги для реализации только что объявленных целей и внесет еще больший вклад в решение общемировой проблемы изменения климата.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1384447/Xi_calls_for_greater_contribution_to_tackling_climate_change.mp4

SOURCE CGTN