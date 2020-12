CGTN : la Chine promet de nouvelles mesures alors que les leaders mondiaux s'unissent pour lutter contre le changement climatique

Après avoir étonné le monde avec l'annonce en septembre de son objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici 2060, la Chine a annoncé samedi de nouvelles mesures pour lutter contre le changement climatique et a souligné le rôle important de la « solidarité, de la coopération et de la confiance ».

Nouvelle architecture de la gouvernance climatique

Lors du sommet, le président chinois Xi Jinping a déclaré que si nous voulons lutter contre le réchauffement climatique, nous ne devons pas faire bande à part ou faire preuve d'unilatéralisme, car cela ne nous mènera nulle part.

Le monde a été frappé par plus de 100 catastrophes naturelles au cours des six premiers mois de la pandémie de COVID-19, et plus de 50 millions de personnes ont été touchées, d'après le rapport intitulé Come Heat or High Water.

En 2019 seulement, 308 catastrophes naturelles se sont produites dans le monde, tuant environ 24 400 personnes. Environ 77 % de ces catastrophes sont liées aux conditions météorologiques ou au climat.

« Tous les pays doivent maximiser leurs actions en tenant compte de leur situation et de leurs capacités respectives », a déclaré Xi Jinping en invitant les pays développés à accroître leur soutien aux pays en voie de développement sur le plan financier, technologique et du renforcement des capacités.

« Ce n'est qu'en maintenant le multilatéralisme, l'unité et la coopération que nous pourrons obtenir des avantages communs et que tous les pays en sortiront gagnants », a souligné Xi Jinping.

La Chine respecte toujours ses engagements

« La Chine réduira ses émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB de plus de 65 % par rapport au niveau de 2005, augmentera la part des combustibles non fossiles dans la consommation d'énergie primaire à environ 25 %, augmentera le volume des stocks forestiers de 6 milliards de mètres cubes par rapport au niveau de 2005 et portera sa capacité installée totale d'énergie éolienne et solaire à plus de 1,2 milliard de kilowatts », a affirmé Xi Jinping, qui a annoncé d'autres engagements pour 2030 lors du sommet.

Étant le grand pays en développement et la deuxième économie du monde, la Chine s'efforce de coordonner la croissance économique et la protection de l'environnement et s'est engagée dans la lutte mondiale contre le changement climatique.

Le pays est en voie de dépasser d'ici 2030 ses contributions déterminées au niveau national dans le cadre de l'Accord de Paris, grâce à ses efforts visant à réduire la croissance de la consommation d'énergie et la dépendance aux combustibles fossiles.

À partir de l'année prochaine, la Chine s'efforcera de réaliser d'autres progrès avec la création d'une civilisation écologique, d'optimiser le développement et la protection de l'espace territorial et d'obtenir des résultats notables dans l'écologisation de la production et du mode de vie, selon les cibles de développement proposées par les dirigeants du Parti pour la 14e période du plan quinquennal (2021-2025).

« La Chine respecte toujours ses engagements », a déclaré Xi Jinping dans son discours vidéo, promettant que la Chine prendra des mesures concrètes pour mettre en œuvre les objectifs qui viennent d'être annoncés et contribuera encore davantage à relever le défi climatique mondial.

