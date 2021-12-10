CGTN: Китай обязуется сотрудничать с развивающимися странами для защиты прав человека

ПЕКИН, 10 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- На проходившем в среду форуме по правам человека Китай, являющийся крупнейшей развивающейся страной мира, обязался сотрудничать со всеми развивающимися странами в целях содействия эффективному развитию международных стандартов в области прав человека.

В этом году Форум по правам человека в формате Юг-Юг 2021 года, который проводится раз в два года, проходил в третий раз в Пекине и был посвящен теме «Люди превыше всего: управление в сфере соблюдения прав человека на международном уровне» (Putting People First and Global Human Rights Governance).

Подчеркнув, что подходы к реализации прав человека разнообразны, председатель КНР Си Цзиньпин в своем приветственном письме к форуму сообщил, что Пекин готов сотрудничать с другими развивающимися странами в содействии формированию общих ценностей человечества.

Достижения Китая в области прав человека

По словам Си Цзиньпина, страны по всему миру могут и должны выбирать путь развития в области прав человека, отвечающий их собственным национальным условиям.

Отметив, что права человека являются одним из символов прогресса человеческой цивилизации, он подчеркнул, что все страны обязаны ставить людей превыше всего и принимать стремление людей к лучшей жизни в качестве своей цели.

В последние годы Китай добился прогресса в развитии прав человека, особенно в сокращении масштабов нищеты.

«В настоящее время китайский народ в большей степени ощущает достигнутые успехи, счастье и безопасность с точки зрения защиты прав человека», — заявил Си Цзиньпин.

Согласно информационному документу о прогрессе в области прав человека через умеренное процветание, опубликованному Информационным бюро Госсовета в августе, с момента начала реализации политики реформ и открытости в 1978 году из состояния нищеты были выведены 770 миллионов сельских жителей, живущих за официально установленной в Китае чертой бедности.

В документе отмечается, что страна достигла своей цели по сокращению масштабов нищеты в соответствии с Повесткой дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года на 10 лет раньше запланированного срока.

В сентябре страна опубликовала План действий Китая в области прав человека (на 2021-2025 годы), в котором подробно изложены около 200 целей и задач, от прав на базовый уровень жизни до участия общественности в процессе принятия решений по вопросам окружающей среды и прав этнических меньшинств.

Сотрудничество в формате Юг-Юг по развитию международных стандартов в области прав человека

С учетом того, что пандемия COVID-19 привела к существенным изменениям во всем мире, основное внимание на форуме было уделено тому, как развивающимся странам следует решать вопросы в сфере соблюдения прав человека в послековидную эпоху.

Си Цзиньпин назвал сотрудничество в формате Юг-Юг — экономическую и техническую кооперацию между странами Глобального Юга — масштабной инициативой развивающихся стран, стремящихся к обретению силы путем единения.

На первом форуме, состоявшемся в 2017 году, он подчеркнул, что обеспечение соблюдения прав человека по всему миру невозможно без совместных усилий развивающихся стран, на долю которых приходится более 80% населения мира.

Китай придает большое значение сотрудничеству в формате Юг-Юг. Помимо политического диалога и финансового сотрудничества оно способствует обмену знаниями и опытом посредством реализации программ, проектов и инициатив, направленных на решение конкретных проблем отдельных стран.

С момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году Китай предлагает помощь странам, нуждающимся в поддержке их усилий по содействию социально-экономическому развитию, и заложил прочную основу для долгосрочной дружбы и сотрудничества с этими странами.

За последние пять лет партнерами созданного Китаем Фонда содействия сотрудничеству Юг-Юг стали десятки международных организаций, в результате чего было реализовано более сотни проектов по обеспечению средств к существованию в 50 с лишним странах, пользу от которых получают свыше 20 миллионов человек.

На форуме этого года участники анализировали потенциал будущей международной правозащитной системы на фоне трудных задач, связанных с такими глобальными проблемами, как пандемия COVID-19 и изменение климата.

На форуме присутствовали (в режиме онлайн или лично) около 400 человек, включая старших должностных лиц, экспертов, ученых и дипломатических посланников из более чем 100 стран и международных организаций.

https://news.cgtn.com/news/2021-12-09/China-vows-to-work-with-developing-countries-to-promote-human-rights--15QqXuGJ9Uk/index.html

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SOURCE CGTN