CGTN: Čína prisľúbila spolupracovať s rozvojovými krajinami na presadzovaní medzinárodných ľudských práv

PEKING, 10. decembra 2021 /PRNewswire/ -- Čína ako najväčšia rozvojová krajina na svete sa v stredu na fóre o ľudských právach zaviazala spolupracovať so všetkými rozvojovými krajinami na podpore zdravého rozvoja medzinárodných ľudských práv.

Fórum o ľudských právach Juh-Juh 2021, podujatie organizované každé dva roky, ktoré sa tento rok už po tretíkrát konalo v Pekingu, bolo zamerané na tému „Dávať ľudí na prvé miesto a globálna vláda ľudských práv".

Čínsky prezident Si Ťin-pching zdôraznil, že postupy v oblasti ľudských práv sú rôzne, a vo svojom gratulačnom liste pre fórum uviedol, že Peking je pripravený spolupracovať s ďalšími rozvojovými krajinami na presadzovaní spoločných hodnôt ľudstva.

Úspechy v oblasti ľudských práv v Číne

Krajiny na celom svete si môžu a mali by si zvoliť cestu rozvoja ľudských práv, ktorá vyhovuje ich vlastným národným podmienkam, povedal Si Ťin-pching.

Poznamenal, že ľudské práva sú symbolom pokroku ľudskej civilizácie, a zdôraznil, že dávanie ľudí na prvé miesto a prijatie túžby ľudí po lepšom živote je ako cieľ zodpovednosťou všetkých krajín.

V posledných rokoch Čína dosiahla pokrok v rozvoji ľudských práv, najmä v znižovaní chudoby.

„Čínsky ľud má teraz väčší pocit zisku, šťastia a bezpečnosti z hľadiska ochrany ľudských práv," povedal Si Ťin-pching.

Podľa Bielej knihy o pokroku v oblasti ľudských práv sa, od spustenia reformy a otvorenia sa v roku 1978, prostredníctvom miernej prosperity, ktorú v auguste zverejnila Informačná kancelária Štátnej rady, dostalo z chudoby 770 miliónov obyvateľov vidieka žijúcich v Číne pod hranicou chudoby.

V bielej knihe sa uvádza, že krajina si splnila svoj cieľ znížiť chudobu z programu OSN 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj o 10 rokov pred plánovaným termínom.

V septembri Čína zverejnila Akčný plán Číny pre ľudské práva (2021–2025), v ktorom sa podrobne uvádza takmer 200 cieľov a úloh, od práv po základnú životnú úroveň, účasť verejnosti na rozhodovaní o životnom prostredí a práva etnických menšín.

Spolupráca Juh–Juh v oblasti medzinárodných ľudských práv

Vzhľadom na to, že pandémia COVID-19 si vynútila veľké zmeny na celom svete, sa fórum zameralo na to, ako by mali rozvojové krajiny riešiť otázky ľudských práv v období po COVIDe.

Si Ťin-pching opísal spoluprácu Juh-Juh – hospodársku a technickú spoluprácu medzi krajinami globálneho Juhu – ako veľkú iniciatívu rozvojových krajín, ktoré hľadajú silu prostredníctvom jednoty.

Keď sa v roku 2017 konalo prvé fórum, zdôraznil, že rozvoj ľudských práv na celom svete nemožno dosiahnuť bez spoločného úsilia rozvojových krajín, ktoré tvoria viac ako 80 % svetovej populácie.

Čína prikladá veľký význam spolupráci Juh-Juh. Spolu s politickým dialógom a finančnou spoluprácou podporuje výmenu poznatkov a odborných znalostí prostredníctvom programov, projektov a iniciatív určených na riešenie špecifických problémov krajín.

Od založenia Čínskej ľudovej republiky v roku 1949 Čína ponúkla pomoc krajinám, ktoré potrebujú podporiť svoje úsilie o podporu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, a položila pevný základ pre dlhodobé priateľstvo a spoluprácu s týmito krajinami.

Za posledných päť rokov Fond pomoci pre spoluprácu Juh-Juh zriadený Čínou úzko spolupracoval s tuctom medzinárodných organizácií na realizácii viac ako 100 projektov v oblasti zabezpečenia životných potrieb vo viac ako 50 krajinách, z ktorých má prospech viac ako 20 miliónov ľudí.

Na tohtoročnom fóre účastníci preskúmali potenciál budúceho medzinárodného systému ľudských práv v rámci globálnych problémov, ako je pandémia COVID-19 a zmena klímy.

Fóra sa online alebo offline zúčastnilo takmer 400 ľudí vrátane vyšších predstaviteľov, odborníkov, akademikov a diplomatických vyslancov z viac ako 100 krajín a medzinárodných organizácií.

