CGTN : La Chine s'engage à travailler avec les pays en développement pour promouvoir les droits de la personne à l'échelle internationale

BEIJING, 10 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Lors d'un forum sur les droits de la personne ayant eu lieu mercredi, la Chine, à titre de plus grand pays en développement du monde, s'est engagée à travailler avec tous les pays en développement pour promouvoir le développement sain de la cause internationale que sont les droits de la personne.

Le Forum Sud-Sud 2021 sur les droits de la personne, un événement biennal organisé cette année pour la troisième fois à Beijing, avait pour thème « Donner la priorité aux personnes et gouvernance mondiale des droits de la personne ».

Soulignant la diversité des pratiques en matière de droits de la personne, le président chinois Xi Jinping a déclaré dans sa lettre de félicitations au forum que Beijing était prêt à travailler avec d'autres pays en développement pour promouvoir les valeurs communes de l'humanité.

Réalisations dans la cause des droits de la personne en Chine

Les pays du monde entier peuvent et doivent choisir la voie du développement des droits de la personne qui convient à leurs propres conditions nationales, a affirmé M. Xi.

Notant que les droits de la personne sont un symbole du progrès de la civilisation humaine, il a souligné qu'il incombe à tous les pays de faire passer les personnes en premier et de faire en sorte qu'ils puissent aspirer à une vie meilleure.

Au cours des dernières années, la Chine a fait des progrès en matière de développement des droits de la personne, notamment en ce qui concerne la réduction de la pauvreté.

« Les Chinois ont maintenant un plus grand sentiment de progrès, de bonheur et de sécurité sur le plan de la protection des droits de la personne », a déclaré M. Xi.

Depuis le lancement de la réforme et l'ouverture du pays en 1978, 770 millions de résidents ruraux vivant sous le seuil de pauvreté de la Chine sont sortis de la pauvreté, selon un livre blanc sur les progrès des droits de la personne par prospérité modérée publié par le Bureau d'information du Conseil d'État en août.

Selon ce livre blanc, le pays a atteint son objectif de réduction de la pauvreté de l'Agenda 2030 du développement durable des Nations Unies 10 ans plus tôt que prévu.

En septembre, la Chine a publié son Plan d'action pour les droits de la personne (2021-2025), qui détaille près de 200 objectifs et tâches, allant des droits au niveau de vie de base, en passant par la participation du public à la prise de décisions en matière d'environnement et les droits des groupes ethniques minoritaires.

Coopération Sud-Sud dans le domaine des droits de la personne

La pandémie de COVID-19 ayant abouti par la force des choses à des changements majeurs dans le monde, la façon dont les pays en développement devraient aborder les questions des droits de la personne dans l'ère post-COVID-19 a été au centre des discussions du forum.

M. Xi a décrit la coopération Sud-Sud – c'est-à-dire la coopération économique et technique entre les pays du Sud – comme une grande initiative des pays en développement en quête de force par l'unité.

Lors du premier forum qui s'est tenu en 2017, il a souligné que les progrès en matière de droits de la personne dans le monde ne pouvaient être réalisés sans les efforts conjoints des pays en développement, qui représentent plus de 80 % de la population mondiale.

La Chine accorde une grande importance à la coopération Sud-Sud. En plus du dialogue politique et de la coopération financière, elle favorise l'échange de connaissances et d'expertise grâce à des programmes, des projets et des initiatives conçus pour résoudre les problèmes particuliers de chacun des pays.

Depuis la fondation de la République populaire de Chine en 1949, la Chine a offert de l'aide aux pays dans le besoin pour soutenir leurs efforts de promotion du développement économique et social. Elle a jeté les bases solides d'une amitié et d'une coopération à long terme avec ces pays.

Au cours des cinq dernières années, le Fonds d'aide à la coopération Sud-Sud mis en place par la Chine a travaillé en étroite collaboration avec une douzaine d'organisations internationales pour mettre en œuvre plus de 100 projets de création de moyens de subsistance dans plus de 50 pays, au bénéfice de plus de 20 millions de personnes.

Au forum de cette année, les participants ont exploré le potentiel du futur système international des droits de la personne dans un contexte de défis liés à des enjeux mondiaux comme la pandémie de COVID-19 et les changements climatiques.

Près de 400 personnes, y compris des hauts fonctionnaires, des experts, des universitaires et des envoyés diplomatiques de plus de 100 pays et organisations internationales, ont assisté au forum en ligne ou en personne.

