CGTN: Китай предлагает эффективные решения для пострадавшей от пандемии мировой экономики -- сотрудничество и открытость

В своей вступительной речи по видеосвязи

на состоявшейся в среду церемонии открытия третьей Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE) председатель КНР Си Цзиньпин (Xi Jinping) огласил предлагаемые Китаем ответные меры, заключающиеся в соблюдении принципов взаимовыгодного сотрудничества и взаимной открытости.

Взаимовыгодное сотрудничество

Пандемия COVID-19 является суровым напоминанием о том, что все страны связаны между собой как сообщество с общим будущим, — сказал Си Цзиньпин, добавив, что никто не может быть застрахован от серьезного кризиса и что страны должны работать вместе в качестве партнеров, каждый из которых принимает на себя должную ответственность.

Солидарность и сотрудничество — единственно верный выбор, позволяющий дать достойный ответ на современные вызовы.

«Мы должны соблюдать принцип взаимовыгодного сотрудничества», — заявил он.

Он подчеркнул, что в настоящее время CIIE является интернациональным общественным благом для всего мира, выступая в качестве одной из крупнейших платформ для международных закупок, привлечения инвестиций, культурного обмена и сотрудничества.

По результатам первой выставки CIIE, состоявшейся в 2018 году, объем сделок по закупке товаров и услуг на предстоящий год достиг 57,83 млрд долларов США, из которых 4,7 млрд приходилось на страны, участвующие в реализации инициативы «Один пояс и один путь».

По итогам второй выставки CIIE эта цифра выросла на 23%, составив 71,13 млрд долларов.

В этом году на CIIE присутствовали как участники предыдущих выставок, так и новые лица, включая около 50 компаний из списка Fortune-500 и ведущих игроков отрасли.

Взаимодействие, установившееся между участниками CIIE этого года, несомненно, может вдохнуть новые силы в мировую экономику.

Взаимная открытость: взаимные выгоды, коллективная ответственность и совместное управление

Взаимная открытость — это еще одно ключевое понятие, упоминавшееся в речи китайского лидера на открытии CIIE.

Товарищ Си также заявил, что организация третьей выставки CIIE демонстрирует искреннее стремление страны поделиться с миром своими рыночными возможностями и внести свой вклад в оздоровление мировой экономики.

Отметив, что меры по соблюдению принципов открытости, которые он провозгласил на прошлогодней выставке CIIE, полностью реализованы, Си Цзиньпин обязался обеспечивать более открытое распространение информации внутри страны и по всему миру не только в интересах собственного развития Китая, но и на благо людей во всех странах.

Согласно официальным данным, Китай добился скорейшего восстановления от пандемии среди крупнейших экономик мира.

За первые три квартала его экономика выросла на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как весь остальной мир пока находится в состоянии рецессии.

За тот же период времени его совокупные объемы импорта и экспорта также выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С мая текущего года Китай, являющийся второй по величине экономикой мира, активно реализует «двухконтурную» модель развития.

Стратегия, в основу которой заложена эта модель экономического развития, предусматривает взаимное укрепление внутреннего и внешних рынков с опорой на развитие отечественного рынка.

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Двухконтурная модель развития — осознанный выбор и долгосрочная стратегия Китая: официальная информация

Необходимость активизации формирования новой «двухконтурной» модели развития в течение следующих пяти лет также подчеркивалась на пятом пленуме Центрального комитета КПК 19-го созыва, завершившемся 29 октября.

В своей программной речи китайский лидер также объявил о новых мерах, нацеленных на расширение открытости.

Китай представит список исключений для трансграничной торговли услугами и откроет еще более широкие возможности в таких областях, как цифровая экономика и Интернет, а также будет искать оригинальные способы развития внешней торговли, — заявил Си Цзиньпин.

Он также добавил, что Китай готов к заключению соглашений о свободной торговле с учетом высоких стандартов со многими странами мира и будет стремиться к скорейшему подписанию соглашения о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве и ускорению переговоров с целью заключения инвестиционного соглашения между Китаем и ЕС и соглашения о свободной торговле между Китаем, Японией и Республикой Корея.

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SOURCE CGTN