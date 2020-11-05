CGTN: Китай предлагает эффективные решения для пострадавшей от пандемии мировой экономики -- сотрудничество и открытость

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CGTN

Nov 05, 2020, 11:33 ET

ПЕКИН, 5 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Пандемия COVID-19 распространяется угрожающими темпами, заражая миллионы людей и практически парализуя экономическую деятельность из-за введения государствами жестких ограничений на передвижение с целью локализации очагов вирусной инфекции.

Как мировая экономика может оправиться от этого невиданного потрясения?

President Xi Jinping delivers keynote speech via video link at CIIE
President Xi Jinping delivers keynote speech via video link at CIIE
China's solutions to pandemic-hit global economy - cooperation and opening-up
China's foreign trade dependency ratio narrowed
President Xi Jinping delivers keynote speech via video link at CIIE
China's solutions to pandemic-hit global economy - cooperation and opening-up China's foreign trade dependency ratio narrowed

В своей вступительной речи по видеосвязи

 на состоявшейся в среду церемонии открытия третьей Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE) председатель КНР Си Цзиньпин (Xi Jinping) огласил предлагаемые Китаем ответные меры, заключающиеся в соблюдении принципов взаимовыгодного сотрудничества и взаимной открытости.

Взаимовыгодное сотрудничество

Пандемия COVID-19 является суровым напоминанием о том, что все страны связаны между собой как сообщество с общим будущим, — сказал Си Цзиньпин, добавив, что никто не может быть застрахован от серьезного кризиса и что страны должны работать вместе в качестве партнеров, каждый из которых принимает на себя должную ответственность.

Солидарность и сотрудничество — единственно верный выбор, позволяющий дать достойный ответ на современные вызовы.

«Мы должны соблюдать принцип взаимовыгодного сотрудничества», — заявил он.

Он подчеркнул, что в настоящее время CIIE является интернациональным общественным благом для всего мира, выступая в качестве одной из крупнейших платформ для международных закупок, привлечения инвестиций, культурного обмена и сотрудничества.

По результатам первой выставки CIIE, состоявшейся в 2018 году, объем сделок по закупке товаров и услуг на предстоящий год достиг 57,83 млрд долларов США, из которых 4,7 млрд приходилось на страны, участвующие в реализации инициативы «Один пояс и один путь».

По итогам второй выставки CIIE эта цифра выросла на 23%, составив 71,13 млрд долларов.

В этом году на CIIE присутствовали как участники предыдущих выставок, так и новые лица, включая около 50 компаний из списка Fortune-500 и ведущих игроков отрасли.

Взаимодействие, установившееся между участниками CIIE этого года, несомненно, может вдохнуть новые силы в мировую экономику.

Взаимная открытость: взаимные выгоды, коллективная ответственность и совместное управление

Взаимная открытость — это еще одно ключевое понятие, упоминавшееся в речи китайского лидера на открытии CIIE.

Товарищ Си также заявил, что организация третьей выставки CIIE демонстрирует искреннее стремление страны поделиться с миром своими рыночными возможностями и внести свой вклад в оздоровление мировой экономики.

Отметив, что меры по соблюдению принципов открытости, которые он провозгласил на прошлогодней выставке CIIE, полностью реализованы, Си Цзиньпин обязался обеспечивать более открытое распространение информации внутри страны и по всему миру не только в интересах собственного развития Китая, но и на благо людей во всех странах.

Согласно официальным данным, Китай добился скорейшего восстановления от пандемии среди крупнейших экономик мира.

За первые три квартала его экономика выросла на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как весь остальной мир пока находится в состоянии рецессии.

За тот же период времени его совокупные объемы импорта и экспорта также выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С мая текущего года Китай, являющийся второй по величине экономикой мира, активно реализует «двухконтурную» модель развития.

Стратегия, в основу которой заложена эта модель экономического развития, предусматривает взаимное укрепление внутреннего и внешних рынков с опорой на развитие отечественного рынка.

Подробнее:

Двухконтурная модель развития — осознанный выбор и долгосрочная стратегия Китая: официальная информация

Необходимость активизации формирования новой «двухконтурной» модели развития в течение следующих пяти лет также подчеркивалась на пятом пленуме Центрального комитета КПК 19-го созыва, завершившемся 29 октября.

В своей программной речи китайский лидер также объявил о новых мерах, нацеленных на расширение открытости.

Китай представит список исключений для трансграничной торговли услугами и откроет еще более широкие возможности в таких областях, как цифровая экономика и Интернет, а также будет искать оригинальные способы развития внешней торговли, — заявил Си Цзиньпин.

Он также добавил, что Китай готов к заключению соглашений о свободной торговле с учетом высоких стандартов со многими странами мира и будет стремиться к скорейшему подписанию соглашения о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве и ускорению переговоров с целью заключения инвестиционного соглашения между Китаем и ЕС и соглашения о свободной торговле между Китаем, Японией и Республикой Корея.

Прочитать эту статью в оригинале можно

здесь

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=WtN94DneAC0 
Информация — https://mma.prnewswire.com/media/1326975/CGTN_Infographic1.jpg 
Информация — https://mma.prnewswire.com/media/1326976/CGTN_Infographic2.jpg

SOURCE CGTN

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