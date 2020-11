CGTN: chińskie rozwiązania dla obciążonej przez pandemię światowej gospodarki - współpraca i otwarcie

W transmitowanym przemówieniu wygłoszonym podczas środowej ceremonii otwarcia trzecich chińskich targów International Import Expo (CIIE), prezydent Chin Xi Jinping przedstawił chińską odpowiedź: podtrzymanie zasad wzajemnej współpracy i otwartości dla wspólnego dobra.

Współpraca dla wspólnego dobra

COVID-19 jest jaskrawym przykładem na to, że wszystkie państwa są ze sobą połączone, tworzą jedną wspólnotę i stoją w obliczu wspólnej przyszłości – powiedział Xi dodając, że nikt nie jest w stanie oprzeć się ogólnoświatowemu kryzysowi i wszystkie państwa muszą nawiązać partnerską współpracę i wspierać się wzajemnie w ponoszeniu odpowiedzialności.

Solidarność i współpraca to słuszny wybór na drodze do pokonania wyzwań. „Musimy nadal realizować zasadę współpracy dla wspólnego dobra", powiedział.

Podkreślił, że CIIE jest dziś międzynarodowym dobrem publicznym, stanowi główną platformę składania zamówień publicznych, promowania inwestycji, wymiany i współpracy kulturalnej.

Pierwsze CIIE, które odbyły się w roku 2018, doprowadziły do zawarcia obiecujących transakcji odnoszących się do jednorocznego zakupu towarów i usług o wartości 57,83 miliardów USD, z których zakupy z państw „Jednego pasa i jednej drogi" osiągnęły wartość 4,7 miliarda USD. Po drugich CIIE wartość ta wzrosła o 23 procent, do 71,13 miliarda USD.

Tegoroczne CIIE skupiły podmioty znane już z poprzednich edycji targów oraz nowe twarze, a wśród nich niemal 50 przedsiębiorstw, które znalazły się w rankingu Fortune-500, a także spółki wiodące w swoich branżach.

Bez wątpienia współpraca nawiązana wskutek tegorocznych CIIE może stać się powiewem świeżości dla gospodarki światowej.

Wzajemne otwarcie niesie ze sobą wspólne korzyści, odpowiedzialność i nowy ład.

Wzajemne otwarcie to kolejne kluczowe wyrażenie wypowiedziane przez prezydenta Chin podczas ceremonii otwarcia CIIE.

Xi powiedział, że fakt zorganizowania trzecich CIIE dowodzi szczerego zaangażowania Chin w dzielenie się możliwościami rynkowymi z resztą świata i chęci przyczynienia się do naprawy gospodarki światowej.

Podkreślając, że środki prowadzące do otwarcia rynku i gospodarki zapowiedziane przez prezydenta Chin podczas ubiegłorocznych CIIE zostały w pełni wdrożone, Xi obiecał bardziej otwartą krajową i międzynarodową wymianę handlową, która zaspokoi nie tylko potrzeby rozwojowe Chin, ale także przyniesie większe korzyści obywatelom innych państw.

Według oficjalnych danych, wśród najsilniejszych gospodarczo państw, Chiny zdołały najszybciej dźwignąć się z pandemii. W pierwszych trzech kwartałach gospodarka chińska odnotowała wzrost na poziomie 0,7 procenta w porównaniu do poprzedniego roku, podczas gdy reszta świata jest nadal w większości pogrążona w recesji. W tym samym okresie gospodarka chińska odnotowała również wzrosty importu i eksportu w porównaniu do roku ubiegłego.

Jako druga największa gospodarka na świecie, Chiny już od maja promują plan „podwójnego obiegu". Realizowana strategia opiera się na wzorcu rozwoju, w którym nadrzędną rolę odgrywa rozwój krajowy, a procesy rozwojowe gospodarki krajowej i międzynarodowej wzajemnie się napędzają.

Czytaj więcej:

Chiński podwójny obieg jako aktywny wybór i strategia długofalowa: dokument oficjalny

Dążenie do stworzenia w ciągu następnych pięciu lat nowego wzorca rozwoju, opartego na „podwójnym obiegu", podkreślono również podczas piątej sesji plenarnej 19. Komitetu Centralnego KPCh, która zakończyła się w dniu 29 października.

W swoim przemówieniu inauguracyjnym prezydent Chin zapowiedział również wdrożenie nowych działań prowadzących do dalszego otwarcia gospodarczego.

Xi zapowiedział, że Chiny wprowadzą negatywny wykaz objętych wymianą handlową usług transgranicznych i dokonają większego otwarcia w takich obszarach jak gospodarka cyfrowa i Internet oraz będą poszukiwały kreatywnych możliwości rozwoju handlu zagranicznego.

Dodał, że Chiny są gotowe do zawarcia wysokiej jakości umów o wolnym handlu z większą liczbą państw świata, będą dążyły do jak najszybszego zawarcia kompleksowego porozumienia o regionalnym partnerstwie gospodarczym i przyspieszenia negocjacji w sprawie traktatu inwestycyjnego Chiny – UE oraz porozumienia o wolnym handlu Chiny – Japonia – Republika Korei.

Oryginalna treść artykułu znajduje się: tutaj.

Materiał wideo - https://www.youtube.com/watch?v=WtN94DneAC0

Informacja - https://mma.prnewswire.com/media/1326975/CGTN_Infographic1.jpg

Informacja - https://mma.prnewswire.com/media/1326976/CGTN_Infographic2.jpg

KONTAKT:

Jiang Simin

e-mail: [email protected]

tel. +86 188-2655-3286

SOURCE CGTN