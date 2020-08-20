CGTN: Китай принимает меры для экологической защиты Янцзы

Экологическая защита и высококачественное развитие бассейна Хуанхэ и экономического пояса Янцзы входят в перечень основных национальных стратегий КНР.



Согласно сообщению издания People's Daily, по состоянию на конец ноября 2019 года из центрального бюджета страны были выделены 123,7 млрд юней (17,67 млрд долл. США) на поддержку работ по восстановлению окружающей среды в экономическом поясе Янцзы.



В ходе своего визита Си Цзиньпин также посетил предприятие Magang Group, входящее в холдинг China Baowu Steel Group. Пообщавшись с рабочими в цехах, он узнал о темпах восстановления нормальной производственной деятельности и условиях работы на предприятии.

Благодаря самопожертвованию и кропотливым усилиям китайского народа, КНР удалось взять под контроль ситуацию с эпидемией COVID-19, и сегодня экономика страны демонстрирует стабильную тенденцию к оживлению.



Как показывают многочисленные среднегодовые показатели, экономика КНР пережила спад, вызванный эпидемией коронавируса, и во втором квартале текущего года вернулась к росту.



Во второй половине дня в среду Си Цзиньпин посетил озеро Чаоху в столице провинции городе Хэфэе и пообщался с военными, местными чиновниками и членами партии, участвовавшими в борьбе с разрушительными наводнениями.

Обильные осадки в сезон дождей привели к повышению уровня воды в озере Чаоху - одном из пяти крупнейших пресноводных водоемов Китая.

Местные власти в июле этого года направили 3 000 военнослужащих на помощь гражданскому населению в борьбе с паводком.

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=xG4caUB4ZBw

SOURCE CGTN