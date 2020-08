CGTN：China aumenta a proteção ecológica no rio Yang-Tsé

A China classificou a proteção ecológica e o desenvolvimento de alta qualidade da bacia do rio Amarelo e o desenvolvimento do cinturão econômico do rio Yang-Tsé como estratégias nacionais.

No final de novembro de 2019, o orçamento central havia designado 123,7 bilhões de yuans (US$ 17,67 bilhões) para apoiar a recuperação ambiental do cinturão econômico do rio Yang-Tsé, de acordo com o People's Daily.



Xi também visitou o Magang Group, do China Baowu Steel Group e, durante um workshop, informou-se sobre a retomada de suas atividades, sua produção e operações.

Graças ao seu grande sacrifício e a seus incansáveis esforços, a China tem conseguido controlar a epidemia da COVID-19, e sua economia continua se revigorando.

Como vários indicadores do meio do ano revelam, a economia da China superou a queda causada pelos surtos da COVID-19 e voltou a crescer no segundo trimestre.



Na quarta-feira à tarde, Xi também visitou e inspecionou o lago Chaohu, em Hefei, capital da província de Anhui, e conversou com soldados e funcionários locais e membros do Partido, para ajudar a combater as cheias.

As chuvas constantes na época das cheias elevaram o nível da água do lago Chaohu, um dos cinco principais lagos de água doce da China.

As autoridades locais enviaram 3.000 soldados para participar dos esforços de alívio às cheias em julho.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=xG4caUB4ZBw

FONTE CGTN

