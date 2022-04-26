CGTN: Китай ставит своей целью создание национальных университетов мирового уровня

Си Цзиньпин, который также является генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), подчеркнул необходимость следовать курсу КПК и поддерживать революционные традиции при организации работы университетов.

Си Цзиньпин посетил пекинский университет Жэньминь накануне Дня молодежи, который в Китае отмечается 4 мая. От имени Центрального комитета КПК Си Цзиньпин поздравил с наступающим праздником молодежь всех проживающих в стране этнических групп.

Си Цзиньпин призывает к увеличению количества курсов идеологической и политической направленности для повышения нравственности студентов

Си Цзиньпин посетил оснащенную по последнему слову техники аудиторию для проведения занятий идеологической и политической направленности, где вместе со студентами принял участие в обсуждении актуальных вопросов.

Подчеркнув, что занятия идеологической и политической направленности должны играть важную роль в повышении нравственности, Си Цзиньпин призвал адаптировать эти курсы к потребностям молодых людей, находящихся на различных этапах развития.

Си Цзиньпин выразил надежду на то, что молодое поколение Китая будет всегда руководствоваться указаниями Партии, стремиться к национальному возрождению и упорно работать над достижением максимально возможных результатов.

Кроме того, Си Цзиньпин указал на необходимость повышения качества подготовки преподавателей.

Си Цзиньпин призывает студентов во всем выкладываться по полной

Во время беседы со студентами он сказал, что они во всем должны выкладываться по полной и достигать «максимально возможных результатов».

Си Цзиньпин сравнил жизнь с бегом, и выразил надежду, что студенты «вложат в этот бег всю силу своей юности» и смогут «оправдать собственные ожидания, требования времени и ожидания китайского народа».

По данным последнего опроса независимой китайской рейтинговой службы Cuaa.Net., университет Жэньминь входит в десятку лучших университетов Китая. К числу его знаменитых выпускников относится вице-премьер Китая Лю Хэ.

История китайского университета Жэньминь началась с открытия государственной школы Шанбэй в 1937 году. Университет значительно вырос за последние десятилетия. Особое внимание в нем уделяется изучению гуманитарных и общественных наук, в том числе марксизма.

В ходе своего визита Си Цзиньпин также узнал о проводимой университетом работе по сохранению и использованию древних книг и о его усилиях по содействию практическому применению результатов теоретических исследований.

https://news.cgtn.com/news/2022-04-25/Xi-Jinping-inspects-Renmin-University-of-China-19w3bavqqD6/index.html

Видео — https://youtu.be/bJGuiF1TPs0

SOURCE CGTN