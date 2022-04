CGTN: China visa universidades de classe mundial com características chinesas

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), enfatizou a importância de seguir a liderança do Partido e transmitir tradições revolucionárias na administração de universidades.

Sua visita à universidade em Pequim ocorreu antes do Dia da Juventude do país, que acontece em 4 de maio. Em nome do Comitê Central do PCCh, Xi estendeu saudações festivas aos jovens de todos os grupos étnicos em todo o país.

Xi pede mais cursos político-ideológicos para incentivar a moralidade dos estudantes

Xi foi a uma sala de aula inteligente para cursos políticos-ideológicos, onde se sentou com os alunos, ouvindo atentamente e participando de suas discussões.

Enfatizando que os cursos político-ideológicos devem desempenhar seu devido papel na promoção da moralidade, Xi pediu que essa educação seja adaptada às necessidades dos jovens em diferentes estágios de desenvolvimento.

Xi expressou esperança de que todos os jovens do país tenham em mente as instruções do Partido, se esforcem para o rejuvenescimento nacional e trabalhem duro para obter os melhores resultados possíveis.

Xi também pediu reforço na formação dos instrutores.

Xi recomenda aos universitários que se esforcem ao máximo na vida

Ao conversar com os alunos, ele lhes recomendou dar o máximo na vida e alcançar "o melhor desempenho".

Xi fez uma comparação da vida com a corrida, dizendo que espera que os alunos possam "correr o máximo que puderem na pista durante sua juventude" e "viver à altura das expectativas de sua juventude, da época e das pessoas."

De acordo com o último ranking do serviço universitário independente chinês Cuaa.Net, a Universidade Renmin da China está entre as dez melhores universidades da China. O vice-premiê chinês Liu He está entre os ilustres ex-alunos da universidade.

A história da Universidade Renmin da China pode ser trilhada até a Escola Pública Shanbei, fundada em 1937. A universidade cresceu ao longo das décadas, com foco em ciências humanas e sociais, além de estudos sobre o marxismo.

Durante sua visita, Xi também aprendeu sobre os esforços para fortalecer a proteção e utilização de livros antigos e promover a aplicação dos resultados das pesquisas teóricas.

