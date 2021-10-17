CGTN: Китайская орбитальная станция приветствует прибывший на 6 месяцев экипаж Шэньчжоу-13
Oct 17, 2021, 21:36 ET
ПЕКИН, 18 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- По данным Китайского национального космического управления (China Manned Space Agency, CMSA), в субботу три китайских астронавта («тайконавта»), доставленные в космос на борту космического корабля Шэньчжоу-13, перешли в базовый модуль китайской орбитальной станции Тяньхэ.
Трио в составе командира экипажа Чжай Чжигана (Zhai Zhigang), Ван Япин (Wang Yaping) и Е Гуанфу (Ye Guangfu) появилось на борту Тяньхэ спустя несколько часов после успешной стыковки их космического корабля с базовым модулем, став вторым разместившимся в нем экипажем.
Кроме того, Ван стала первой женщиной-тайконавтом, которая будет работать на орбитальной станции и планирует выйти в открытый космос.
Задачи, поставленные перед миссией Шэньчжоу-13
Находясь на орбите в течение шести месяцев, экипаж будет выполнять ряд задач в соответствии с графиком.
В рамках этой миссии планируется проведение двух-трех выходов в открытый космос, называемых также «космическими прогулками», которые будут выполнены в ходе совместной работы, заявил Е в интервью China Media Group (CMG) перед запуском.
Конкретное распределение работ будет согласовываться и корректироваться в зависимости от фактической ситуации.
Для каждого выхода в открытый космос устанавливаются различные задачи, связанные со строительством орбитальной станции, — сообщил Чжай в своем интервью CMG.
«У нас запланировано больше экспериментов по исследованию космического пространства по сравнению с экипажем Шэньчжоу-12, поскольку мы проведем в полете больше времени», — заявил Чжай.
Он также добавил, что на этот раз особая задача заключается в том, что экипаж будет дистанционно управлять стыковкой космического корабля с орбитальной станцией.
Также будут проводиться испытания ключевых технологий, дальнейшая проверка эффективности технологий жизнеобеспечения и всесторонняя оценка производительности и совместимости всех систем.
Во время миссии Шэньчжоу-10 в 2013 году Ван вместе со своими тогдашними коллегами по экипажу Ни Хайшэном (Nie Haisheng) и Чжаном Сяогуаном (Zhang Xiaoguang) провела первый урок из космоса для китайских школьников. Во время миссии Шэньчжоу-13 можно ожидать новых уроков.
«Помимо этих задач мы надеемся на расширение образовательной деятельности в области космической науки с целью приблизить космос к широкой аудитории», — заявила Ван, выразив надежду на то, что ей удастся помочь людям узнать больше о космосе и космической жизни тайконавтов.
Китайский пилотируемый космический корабль Шэньчжоу-13 стартовал ранним утром в субботу с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе Китая после церемонии проводов, состоявшейся на земле в пятницу вечером.
Миссия Шэньчжоу-13 входит в серию запусков, осуществляемых для завершения строительства новой китайской орбитальной станции под названием Тяньгун к концу 2022 года. Ранее в Китае были успешно запущены базовый модуль Тяньхэ, два грузовых корабля Тяньчжоу и пилотируемый космический корабль Шэньчжоу-12 для строительства орбитальной станции.
После вывода МКС из эксплуатации в ближайшие годы китайская космическая станция станет единственной на земной орбите. Китайское национальное космическое управление выразило желание осуществлять международное сотрудничество, а иностранные космонавты проходят подготовку к будущим полетам на космическую станцию.
https://news.cgtn.com/news/2021-10-16/China-s-Shenzhou-13-crew-enters-space-station-14oFV8ew2qc/index.html
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=AVVcwLr30F0
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SOURCE CGTN
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