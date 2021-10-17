CGTN: Китайская орбитальная станция приветствует прибывший на 6 месяцев экипаж Шэньчжоу-13

Кроме того, Ван стала первой женщиной-тайконавтом, которая будет работать на орбитальной станции и планирует выйти в открытый космос.

Задачи, поставленные перед миссией Шэньчжоу-13

Находясь на орбите в течение шести месяцев, экипаж будет выполнять ряд задач в соответствии с графиком.

В рамках этой миссии планируется проведение двух-трех выходов в открытый космос, называемых также «космическими прогулками», которые будут выполнены в ходе совместной работы, заявил Е в интервью China Media Group (CMG) перед запуском.

Конкретное распределение работ будет согласовываться и корректироваться в зависимости от фактической ситуации.

Для каждого выхода в открытый космос устанавливаются различные задачи, связанные со строительством орбитальной станции, — сообщил Чжай в своем интервью CMG.

«У нас запланировано больше экспериментов по исследованию космического пространства по сравнению с экипажем Шэньчжоу-12, поскольку мы проведем в полете больше времени», — заявил Чжай.

Он также добавил, что на этот раз особая задача заключается в том, что экипаж будет дистанционно управлять стыковкой космического корабля с орбитальной станцией.

Также будут проводиться испытания ключевых технологий, дальнейшая проверка эффективности технологий жизнеобеспечения и всесторонняя оценка производительности и совместимости всех систем.

Во время миссии Шэньчжоу-10 в 2013 году Ван вместе со своими тогдашними коллегами по экипажу Ни Хайшэном (Nie Haisheng) и Чжаном Сяогуаном (Zhang Xiaoguang) провела первый урок из космоса для китайских школьников. Во время миссии Шэньчжоу-13 можно ожидать новых уроков.

«Помимо этих задач мы надеемся на расширение образовательной деятельности в области космической науки с целью приблизить космос к широкой аудитории», — заявила Ван, выразив надежду на то, что ей удастся помочь людям узнать больше о космосе и космической жизни тайконавтов.

Китайский пилотируемый космический корабль Шэньчжоу-13 стартовал ранним утром в субботу с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе Китая после церемонии проводов, состоявшейся на земле в пятницу вечером.

Миссия Шэньчжоу-13 входит в серию запусков, осуществляемых для завершения строительства новой китайской орбитальной станции под названием Тяньгун к концу 2022 года. Ранее в Китае были успешно запущены базовый модуль Тяньхэ, два грузовых корабля Тяньчжоу и пилотируемый космический корабль Шэньчжоу-12 для строительства орбитальной станции.

После вывода МКС из эксплуатации в ближайшие годы китайская космическая станция станет единственной на земной орбите. Китайское национальное космическое управление выразило желание осуществлять международное сотрудничество, а иностранные космонавты проходят подготовку к будущим полетам на космическую станцию.

https://news.cgtn.com/news/2021-10-16/China-s-Shenzhou-13-crew-enters-space-station-14oFV8ew2qc/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=AVVcwLr30F0

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SOURCE CGTN