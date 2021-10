CGTN : La station spatiale chinoise accueille l'équipage de Shenzhou-13 pour un séjour de six mois

Wang est également devenue la première femme taikonaut à travailler dans la station spatiale et à faire une sortie dans l'espace.

Les futures tâches de la mission Shenzhou-13

Au cours de son séjour de six mois en orbite, l'équipage effectuera une série de tâches comme prévu.

Deux à trois activités extravéhiculaires (EVA), aussi appelées sorties extravéhiculaires, sont prévues pour la mission, qui sera réalisée en collaboration, a déclaré Ye à China Media Group (CMG) dans une interview avant leur lancement.

La répartition spécifique du travail sera organisée et ajustée en fonction de la situation réelle, a ajouté M. Ye.

Différentes tâches sont définies dans chaque EVA pour la construction de la station spatiale, a déclaré Zhai à CMG.

« Nous aurons plus d'expériences de sciences spatiales que l'équipage de Shenzhou-12, car nous avons un temps de vol plus long », a déclaré Zhai.

Une tâche spéciale cette fois-ci est que l'équipage contrôlera à distance un vaisseau spatial pour s'amarrer à la station spatiale, a ajouté Zhai.

Des essais de technologies clés, une vérification plus poussée des technologies de survie et une évaluation complète du rendement et de la compatibilité de tous les systèmes seront également effectués.

Au cours de la mission Shenzhou-10 en 2013, Wang, ainsi que ses membres d'équipage de l'époque, Nie Haisheng et Zhang Xiaoguang, ont accompli la première tâche d'enseignement spatial de la Chine. Au cours de la mission de Shenzhou-13, de nouvelles leçons peuvent être attendues.

« En dehors de ces tâches, nous espérons également faire plus d'éducation scientifique sur l'espace, afin de rapprocher l'espace du grand public », a déclaré Mme Wang, qui espère que les gens en sauront plus sur l'espace et la vie des taikonautes dans l'espace.

La Chine a lancé le vaisseau spatial habité Shenzhou-13 aux premières heures de la matinée de samedi depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le désert de Gobi (nord-ouest de la Chine), après une cérémonie d'adieu organisée au sol vendredi soir.

La mission de Shenzhou-13 fait partie d'une série de lancements visant à achever la construction de la nouvelle station spatiale chinoise appelée Tiangong d'ici la fin de 2022. Auparavant, la Chine avait lancé avec succès le module de base Tianhe, deux cargos de Tianzhou et le vaisseau spatial Shenzhou-12 avec équipage pour construire la station spatiale.

Avec la mise à la retraite de la Station spatiale internationale dans les années à venir, la station spatiale chinoise deviendra la seule sur l'orbite terrestre. L'administration spatiale nationale de la Chine a exprimé son désir de coopération internationale et des astronautes non chinois sont formés pour de futures missions de la station spatiale.

