CGTN: KPCh świętuje stulecie istnienia i oficjalnie ogłasza Chiny „społeczeństwem Xiaokang"

„Osiągnęliśmy pierwszy stuletni cel stworzenia średnio zamożnego społeczeństwa we wszystkich jego aspektach" – powiedział Xi Jinping, sekretarz generalny Komitetu Centralnego KPCh, podczas wielkiego zgromadzenia.

Głośny aplauz tłumu zgromadzonego na Placu Tian'anmen jedynie potwierdził dumę i radość całego narodu chińskiego z osiągnięcia tego trudnego celu.

Co „społeczeństwo Xiaokang" oznacza dla państwa zamieszkanego przez 1,4 mld obywateli?

W debatach dotyczących osiągania celów rozwojowych państwa, KPCh posługuje się głęboko zakorzenionym w tradycyjnej kulturze Chin pojęciem „Xiaokang". Szeroko pojęte cele modernizacji i wykorzeniania ubóstwa najlepiej oddaje hasło – „społeczeństwo Xiaokang we wszystkich jego wymiarach".

Koncepcja kryjąca się za tym celem przewiduje „plan podwojenia dochodu" do 2020 r., zmierzający do podwojenia PKB oraz poziom dochodu w przeliczeniu na jednego mieszkańca obszarów miejskich i wiejskich w porównaniu do wartości osiągniętych w roku 2010.

Chiny, stosunkowo biedne państwo jeszcze kilka dziesięcioleci wstecz, stały się drugą, największą gospodarką na świecie, w której wartość krajowego produktu brutto (PKB) przekroczyło 100 trylionów juanów (około 15 trylionów USD). Wartość PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosła ponad 10.000 USD, o dziesięć razy więcej niż w 2000 r. – dzięki temu Chiny znalazły się w czołówce państw średniozamożnych.

W 2020 r. państwo ogłosiło zwycięstwo w zakresie ogólnokrajowego wykorzeniania ubóstwa, gwałtowny przyrost dochodów odnotowano zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich.

W 2020 r. wartość dochodu do dyspozycji w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosła 32.189 juanów (4.665 USD). W 2020 r. wskaźnik Engla spadł z 60 procent odnotowywanych jeszcze kilka dziesięcioleci wcześniej do 30,2 procent, co świadczy o poprawie poziomu życia w kraju.

Do końca 2020 r. podstawowym ubezpieczeniem społecznym objętych zostało 1,36 mld obywateli – 95 procent ludności. W tym samym okresie systemem emerytalnym objęto 999 mln obywateli – ponad 90 procent ludności.

Ale dążenie do osiągnięcia „średniego poziomu zamożności" wykracza daleko poza spełnianie podstawowych potrzeb obywateli. Jak to ujął Xi podczas czwartkowych obchodów: „od pierwszego dnia założenia Partia podejmowała wszelkie wysiłki, aby uczynić obywateli Chin szczęśliwymi i odnowić aspiracje i misję narodu chińskiego".

Siódmy, narodowy spis powszechny przeprowadzony w Chinach w 2020 r. wykazał stabilny wzrost poziomu wykształcenia obywateli i gwałtowny rozwój chińskiego sektora kultury. W 2019 r. jego wartość wyniosła 4,5 PKB, o ponad 1,7 procent więcej niż w 2010 r.

Jeśli chodzi o zasoby i środowisko naturalne, odnotowano gwałtowny wzrost udziału czystej energii. W 2020 r. czysta energia stanowiła 24,3 procent łącznej, zużywanej energii.

U zarania nowej podróży ku socjalistycznej modernizacji Xi obiecał, że KPCh będzie nadał realizowało filozofię rozwoju ukierunkowaną na obywateli, spełnianie ich potrzeb i promowanie ogólnego dobrobytu dla wszystkich.

„Wyruszając w dalszą podróż musimy się skupić na ludziach, bo to oni tworzą historię" – powiedział w czwartek.

