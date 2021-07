CGTN: China oficialmente em uma "sociedade Xiaokang" no momento que o PCC celebra o centenário

"Concretizamos o primeiro objetivo centenário de construir uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos", disse o secretário-geral do Comitê Central do PCC, Xi Jinping, durante o importante encontro.

Saudações da multidão na Praça da Paz Celestial resumiram o orgulho e a alegria de toda a nação chinesa em alcançar a tão almejada conquista.

O que significa uma "sociedade Xiaokang" em um país de 1,4 bilhão de pessoas?

Enraizado na cultura tradicional da China, "Xiaokang" é o termo utilizado pelo PCC para descrever as metas de desenvolvimento pelas quais o país tem lutado. Sua forma mais utilizada, "uma sociedade Xiaokang completa", retrata os objetivos mais amplos de modernização e eliminação da pobreza.

O conceito apresenta um "plano de duplicação de renda", que visa duplicar o PIB e a renda per capita dos residentes urbanos e rurais até 2020, em comparação com os níveis de 2010.

Considerada um país relativamente pobre apenas algumas décadas atrás, a China tornou-se a segunda maior economia do mundo com um produto interno bruto (PIB) superior a 100 trilhões de yuans (cerca de US$ 15 trilhões). Seu PIB per capita chegou a mais de US$ 10.000, dez vezes maior do que em 2000, passando a ser um dos países mais importantes em renda média.

O país declarou vitória na erradicação da pobreza absoluta em todo o território no final de 2020, e os residentes urbanos e rurais viram seus rendimentos crescerem de forma rápida.

Em 2020, a renda disponível per capita atingiu 32.189 yuans (US$ 4.665). O coeficiente de Engel caiu para 30,2% em 2020, de 60% algumas décadas antes, indicando o aumento do padrão de vida do país.

No final de 2020, 1,36 bilhão de pessoas – 95% da população – tinham seguro médico básico. Enquanto isso, 999 milhões de pessoas – mais de 90% da população – estavam cobertas pelo sistema de pensões.

E a ambição "moderadamente próspera" conseguiu ir além de atender às necessidades básicas das pessoas. Como disse Xi na quinta-feira, "desde o dia de sua fundação, o Partido adotou como aspiração e missão buscar a felicidade do povo chinês e a revitalização da nação chinesa".

O sétimo censo nacional da China em 2020 mostrou que o nível de educação das pessoas aumentou continuamente, enquanto o setor cultural da China teve um rápido crescimento. Em 2019, representava 4,5% do PIB, quase 1,7 pontos percentuais a mais do que em 2010.

Em termos de recursos e meio ambiente, a proporção de energia limpa aumentou rapidamente. Em 2020, a energia limpa representava 24,3% do consumo total de energia da China.

À medida que a China embarca em uma nova jornada em direção à modernização socialista, Xi prometeu que o PCC continuará a praticar uma filosofia de desenvolvimento centrada nas pessoas, ao abordar as preocupações do povo e promover a prosperidade comum para todos.

"Na jornada que temos pela frente, precisamos realmente contar com as pessoas para construir a história", disse ele na quinta-feira.

