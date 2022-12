CGTN: 'Novas abordagens': Hospitais se preparam para priorizar pacientes com COVID-19

PEQUIM, 14 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Para ecoar as novas diretrizes da China para prevenção e controle da COVID-19, os governos locais e hospitais em todo o país têm otimizado os serviços médicos e a alocação de recursos médicos para enfrentar um provável aumento de pacientes e cuidar melhor dos idosos e dos grupos mais vulneráveis.

Em 11 de novembro,, o país anunciou 20 novas medidas de prevenção e controle do COVID-19. Além disso, outras 10 novas medidas foram publicadas em 7 de dezembro para otimizar ainda mais a política de controle da COVID-19 da China.

As medidas exigem o aprimoramento dos recursos médicos para priorizar os pacientes com COVID-19.

À medida que as mais recentes variantes da Omicron se espalharam rapidamente com forte transmissibilidade, alguns hospitais nas principais cidades, incluindo Pequim, Xangai e Wuhan, viram pessoas esperando em fila por horas para entrar nas clínicas de febre.

Para evitar pânico e utilizar os recursos médicos ao máximo, governos e hospitais locais estão melhorando os hospitais temporários existentes, adicionando camas de UTI e distribuindo melhor os recursos médicos.

A China construiu hospitais temporários para receber e tratar pacientes com COVID-19 com sintomas leves e interromper a disseminação do vírus. Com o relaxamento das medidas de controle e prevenção da COVID-19, mais hospitais temporários foram atualizados e transformados em hospitais de nível municipal subdesignados com base no tamanho da população de cada cidade.

Jiao Yahui, diretor geral do Centro de Administração Médica da Comissão Nacional de Saúde, disse em uma coletiva de imprensa em 9 de dezembro que os hospitais subdesignados tratariam os pacientes em vez de apenas isolá-los, como faziam os hospitais móveis. Ela também disse que 10% dos leitos desses hospitais serão transformados em leitos de unidade de terapia intensiva (UTI).

"Há 138.100 camas UTI na China, das quais 106.500 estão em instituições médicas de alto nível. "Existem 10 leitos de UTI na China para cada 100.000 pessoas", disse Jiao.

Os especialistas também estão fornecendo informações educativas ao público sobre o vírus e pedindo aos pacientes assintomáticos e com sintomas leves que não causem uma corrida aos hospitais ou bloqueiem o número de emergência 120 para manter os recursos médicos disponíveis para possíveis casos graves.

Muitos hospitais em todo o país já começaram a mudar sua abordagem.

Lu Wei, urologista de um hospital distrital em Chongqing, no sudoeste da China, disse à CGTN que um hospital temporário que o hospital distrital construiu para separar e tratar pacientes com COVID-19 deve ser desativado em breve, juntamente com as mudanças na política nacional.

"Não foi fácil para centenas de pacientes e equipes médicas ficarem confinados no hospital temporário construído em um subúrbio longe de suas famílias", disse Lu. "É especialmente difícil quando ficam lá por mais tempo".

Lu disse que, em vez de manter o hospital temporário aberto, o hospital distrital expandirá o departamento de tratamento de febre existente para uma área designada para pacientes com COVID-19. Médicos de outros departamentos também podem ser designados para tratar seus pacientes nesta zona, e nenhuma quarentena excessiva é necessária.

Os pacientes com outras doenças não serão mais obrigados a fazer um teste de COVID-19, apenas pacientes idosos serão testados para o vírus, e será dada especial atenção a eles se os resultados forem positivos, disse a Lu.

Pequim também estabeleceu novas clínicas de febre e salas de consultoria ou expandiu as já existentes, exigindo que todos os hospitais em segundo nível e instituições médicas primárias mais qualificadas e de nível mais alto criem clínicas de febre.

Em muitos lugares, incluindo Pequim e a província de Zhejiang, no leste da China, vários hospitais abriram serviços on-line especiais para o tratamento da COVID-19 para que pacientes com sintomas possam fazer consultas on-line.

Hospitais em Xangai abriram um canal especial de admissão para receber pacientes cujos resultados de testes de ácido nucleico ou testes de antígeno foram anormais.

"Criamos diferentes áreas e fornecemos canais diferentes para diferentes grupos de pacientes para garantir que todos os pacientes possam receber atendimento médico em tempo hábil. Para pacientes gravemente doentes, eles receberão tratamento a tempo, independente de ter ou não resultados negativos em teste de COVID-19 ", disse Ma Xin, vice-presidente do Hospital Huashan da Universidade de Fudan em Xangai, à Shanghai Media Group.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-13/-New-Approaches-Hospitals-gear-up-to-prioritize-COVID-19-patients-1fJokZulTY4/index.html

FONTE CGTN

SOURCE CGTN