CGTN: Нужно стремиться к развитию, а не требовать следовать идеалам -- вот суровая правда

До того, как в 1978 году Китай встал на путь реформ и открытости под руководством Дэн, страна была заперта в идеологических рамках и металась между социализмом и капитализмом. Китай верил, что все, что касается социализма, по своей природе должно быть лучше капитализма.

В те времена в стране царил эгалитаризм в беспрецедентных масштабах, но это была бедность — все были одинаково бедны.

Дэн заявил, что если социализм означает нищету, то Китай не будет иметь к нему никакого отношения. Выбором стал социализм с китайскими чертами на благо народа.

Речь не идет о жестком контроле централизованно управляемой экономики. С началом нового этапа развития страны акцент сместился на открытость и перестройку экономики для ускорения индустриализации.

Тогда социализм с китайскими чертами превратился в мощную освободительную силу Китая, которая положила начало инновациям, творчеству, предпринимательству и высокой производительности труда.

С его помощью страна становится все более динамичной, с честью проходит испытания и смело смотрит в будущее. Китайский народ превратился в судью результатов реформ и социальных экспериментов.

Именно в таком широком контексте Китай сумел вырасти во вторую по величине экономику мира.

Статус социалистической страны не противоречит ее усилиям по развитию рыночной экономики и международной торговли.

Китай вступил во Всемирную торговую организацию в 2001 году. К 2020 году объемы экспорта Китая выросли почти в десять раз и составили 2,59 трлн долл. США, импорта — почти в восемь с половиной раз, достигнув 2,05 трлн долл. США.

Эти успехи объясняются национальной институциональной гибкостью, которая спасла китайский народ от нищеты, а также от политического и идеологического раскола и привила крепкий дух прагматизма, реализма и упорного труда.

Председатель КНР Си Цзиньпин (Xi Jinping) заявил, что Китай вступает в новую эру социализма с китайскими чертами.

В ее основе — многообразие культур и принцип многосторонних отношений. Страна стала рьяным сторонником свободной торговли, устойчивого развития, борьбы с бедностью и защиты окружающей среды.

Как сказал Дэн, неважно, какого цвета кошка, черного или белого, лишь бы она ловила мышей. Неважно, какой видят систему — социалистической или капиталистической, до тех пор, пока она удовлетворяет потребности людей.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-28/Development-not-ideology-is-the-hard-truth-11sgoCycZu8/index.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1554997/Development_ideology_hard_truth.jpg

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN