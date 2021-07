CGTN: Nie ideologia, lecz rozwój - oto brutalna prawda

Zanim Deng wprowadził Chiny na drogę reform i otwarcia w 1978 r., kraj ten był zamknięty w ideologicznym pudełku, roztrząsając kwestię: socjalizm kontra kapitalizm. Podkreślano, że wszystko, co związane z socjalizmem musi być z natury lepsze od kapitalizmu.

W tym czasie Chiny osiągnęły być może bezprecedensowy egalitaryzm, jednakże dotyczył on biedy - wszyscy byli jednakowo biedni.

Deng oświadczył, że jeśli socjalizm oznacza ubóstwo, to nie jest on rozwiązaniem dla Chin. Wybór padł na socjalizm o chińskiej charakterystyce przynoszący korzyści mieszkańcom.

Nie oznaczało to jednak sztywnego trzymania się gospodarki centralnie sterowanej. Gdy kraj wkroczył w nowy etap rozwoju, skupiono się na otwarciu i przebudowie gospodarki w celu przyspieszenia industrializacji.

Od tego czasu socjalizm w chińskim wydaniu stał się najpotężniejszą siłą wyzwalającą Chiny, rozpalającą innowacyjność, kreatywność, przedsiębiorczość i produktywność.

Dzięki tym zmianom kraj stał się znacznie bardziej dynamiczny, oparty na badaniach i wybiegający w przyszłość, zaś naród chiński stał się ostatecznym arbitrem reform i eksperymentów społecznych.

To właśnie w takim szerokim kontekście Chiny przekształciły się w drugą, co do wielkości gospodarkę świata.

Status kraju socjalistycznego nie stoi również w sprzeczności z jego wysiłkami na rzecz promowania gospodarki rynkowej i handlu międzynarodowego.

Od czasu przystąpienia do Światowej Organizacji Handlu w 2001 r. eksport Chin wzrósł prawie dziesięciokrotnie do 2,59 bln USD w 2020 r., natomiast import prawie ośmio- i półkrotnie do 2,05 bln USD.

Krajowa elastyczność instytucjonalna wyjaśnia te postępy. Uchroniła ona naród chiński przed ubóstwem oraz politycznym i ideologicznym rozdrabnianiem się, a także zaszczepiła w nim silnego ducha pragmatyzmu, realizmu i ciężkiej pracy.

Przenosząc się w czasie do XXI wieku, prezydent Xi Jinping oświadczył, że Chiny znajdują się obecnie w nowej erze chińskiego socjalizmu.

Jest to kraj oparty na wielokulturowości i multilateralizmie, który stał się wiodącym orędownikiem wolnego handlu, zrównoważonego rozwoju, zmniejszania ubóstwa i ochrony środowiska.

Jak powiedział Deng, nie ma znaczenia, czy kot jest czarny czy biały, byle tylko łapał myszy. Nie ma znaczenia, czy system jest postrzegany jako socjalistyczny czy kapitalistyczny, pod warunkiem, że jest w stanie zaspokoić potrzeby obywateli.

