CGTN: обеспечение продовольственной безопасности -- предмет особого внимания «двух сессий» в Китае

В воскресенье — второй день текущей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) — председатель КНР Си Цзиньпин встретился с национальными политическими советниками в сферах сельского хозяйства, социального обеспечения и социального страхования и настоятельно призвал не снижать темпов работы по решению вопросов продовольственной безопасности.

Он заявил, что продовольственная безопасность входит в число основополагающих интересов страны, задав вопрос: «Кто будет кормить Китай?»

«Кто будет кормить Китай»

Отметив, что питание имеет наиважнейшее значение среди всего прочего, а продовольствие является самой фундаментальной потребностью людей, Си Цзиньпин сообщил, что семь десятилетий назад 400 миллионов жителей страны недоедали, а сегодня 1,4 миллиарда человек хорошо питаются и имеют широкий выбор возможностей.

Он добавил, что Китай способен прокормить пятую часть населения мира за счет девяти процентов мировых пахотных земель и шести процентов мировых запасов пресной воды.

Несмотря на индустриализацию Китая вопрос продовольственного снабжения ни в коем случае не должен считаться малозначительным, и в процессе его решения мы не можем полагаться исключительно на международный рынок.

В ходе только что завершившейся ежегодной конференции по вопросам труда в сельских районах китайские лидеры вновь заявили, что страна должна обеспечивать свои запасы продовольствия на постоянной основе, и настоятельно призвали все соответствующие стороны играть свою роль в защите сельскохозяйственных угодий и стабилизации производства зерна.

Позиция Китая по обеспечению продовольственной безопасности остается неизменной на протяжении многих лет. На ежегодном Центральном совещании по экономической работе, состоявшемся в 2013 году, Си Цзиньпин заявил, что обеспечение продовольственной безопасности будет оставаться долгосрочной задачей, поэтому важно, чтобы страна оказывала полную и долгосрочную поддержку сельскому хозяйству, в частности производству зерна.

«Наука и техника играют первостепенную роль»

Безопасность ресурсов зародышевой плазмы относится к вопросам национальной безопасности, подчеркнул Си Цзиньпин.

По его словам, для развития промышленного семеноводства страны необходима работа, направленная на повышение самодостаточности в области семенных технологий и обеспечение автономности и повышение контролируемости семенных ресурсов страны, что подчеркивает важность реформы научного аппарата сельского хозяйства и важнейшую роль предприятий в инновационной деятельности.

Он добавил, что борьба с пищевыми отходами в сфере общественного питания является долгосрочной задачей, и мы должны прилагать настойчивые усилия и работать над построением ресурсосберегающего общества.

В соответствии с руководящими принципами развития, сформулированными Академией сельскохозяйственных наук Китая (CAAS) для 14-го Пятилетнего плана, Китай планирует создать к 2025 году современную систему внедрения научно-технических инноваций в области сельского хозяйства.

В ходе обсуждений Си Цзиньпин также отметил необходимость продолжать деятельность по стимулированию высококачественного развития системы социального страхования, а также продолжать совершенствование системы социальной защиты в целях обеспечения благополучия людей.

https://news.cgtn.com/news/2022-03-07/Ensuring-food-security-highlighted-in-China-s-Two-Sessions-18cS6l7P3Ow/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=jUe5sBuCNMk

SOURCE CGTN