CGTN : la sécurité alimentaire au cœur des « deux sessions » en Chine

Au deuxième jour de la session en cours du Congrès national du peuple, le président Xi Jinping a rendu visite à des conseillers politiques nationaux des secteurs de l'agriculture, du bien-être et de la sécurité sociale et les a exhortés de ne pas fléchir face à la question de la sécurité alimentaire.

« La sécurité alimentaire est l'une des préoccupations les plus fondamentales pour notre pays », a-t-il dit en ajoutant : qui va nourrir la Chine ? »

« Qui va nourrir la Chine ? »

En soulignant que parmi tous ses besoins, se nourrir compte le plus et que l'alimentation est la nécessité la plus fondamentale pour la population, M. Xi a rappelé qu'il y a sept décennies, le pays comptait 400 millions d'habitants sous-alimentés, mais qu'aujourd'hui, ses 1,4 milliard de personnes mangent à sa faim, avec un vaste choix de denrées.

La Chine est capable de nourrir un cinquième de la population mondiale avec ses 9 % des terres arables et 6 % des ressources en eau douce du globe, a-t-il ajouté.

Malgré l'industrialisation chinoise, l'approvisionnement alimentaire ne devrait jamais être considéré comme une question de second ordre, et que la Chine ne peut compter uniquement sur le marché international pour subvenir à ce besoin, a-t-il prévenu.

Au terme de la récente conférence annuelle centrale sur le travail rural, les dirigeants ont réitéré que le pays doit assurer son propre approvisionnement alimentaire en tout temps et ont imploré toutes les parties concernées à jouer leur rôle dans la protection des terres agricoles et la stabilisation de la production céréalière.

L'attitude de la Chine à l'égard de la sécurité alimentaire est demeurée inchangée au fil des ans. Lors de la conférence annuelle centrale sur l'économie de 2013, M. Xi avait déclaré qu'assurer la sécurité alimentaire demeurerait une tâche à long terme, et par conséquent, qu'il serait essentiel pour le pays de fournir un soutien sans relâche et durable à l'agriculture, en particulier à la production de céréales.

« La science et la technologie sont des éléments clés »

La sécurité des ressources en germoplasme est liée à la sécurité nationale, a souligné le président Xi.

Pour développer l'industrie des semences au pays, il faut accroître le degré d'autonomie technologique et veiller à ce que les ressources soient autosuffisantes et mieux contrôlées », mentionnant au passage l'importance de la réforme des mécanismes scientifiques agricoles et le rôle prépondérant des entreprises dans l'innovation.

Mettre fin au gaspillage dans l'industrie des services alimentaires est également une tâche à long terme, et il importe de déployer des efforts constants pour établir une société qui préserve ses ressources, a-t-il ajouté.

La Chine souhaite mettre en place un système moderne d'innovations en sciences et technologies agricoles d'ici 2025, conformément à la directive de développement énoncée par l'Académie chinoise des sciences agricoles dans le cadre du 14e plan quinquennal.

Au cours des discussions, M. Xi a également fait remarquer que des efforts soutenus doivent être consentis pour promouvoir un développement probant de la sécurité sociale, et que le filet social doit être renforcé afin d'assurer le bien-être des populations.

https://news.cgtn.com/news/2022-03-07/Ensuring-food-security-highlighted-in-China-s-Two-Sessions-18cS6l7P3Ow/index.html

Vidéo – https://www.youtube.com/watch?v=jUe5sBuCNMk

SOURCE CGTN