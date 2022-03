CGTN: destaque para a segurança alimentar em duas sessões da China

A segurança alimentar está entre os interesses mais fundamentais do país, disse ele ao perguntar: "quem alimentará a China?"

"Quem alimentará a China"

Observando que, de todas as coisas, a alimentação é muito importante e alimento é a necessidade mais básica do povo, Xi disse que, há sete décadas, o país tinha uma população subalimentada de 400 milhões de habitantes, mas hoje, 1,4 bilhão de pessoas se alimentam bem e têm uma grande variedade de opções.

A China é capaz de alimentar um quinto da população global com 9% da terra arável do mundo e 6% dos recursos de água doce, acrescentou.

Apesar da industrialização da China, o fornecimento de alimentos nunca deve ser considerado um problema insignificante, e não podemos confiar exclusivamente no mercado internacional para resolvê-lo, ele alertou.

Durante a recém-concluída conferência anual central de trabalho rural, os líderes chineses reiteraram que o país deve garantir seu próprio fornecimento de alimentos em todas as ocasiões e incentivou todas as partes relevantes a desempenharem seu papel na proteção das terras agrícolas e na estabilização da produção de grãos.

A atitude da China para garantir a segurança alimentar permaneceu inalterada ao longo dos anos. Na conferência anual Central de Trabalho Econômico realizada em 2013, Xi disse que garantir a segurança alimentar continuaria sendo uma tarefa de longo prazo; portanto, é fundamental que o país ofereça suporte completo e de longa duração à agricultura, particularmente à produção de grãos.

"Ciência e tecnologia são fundamentais"

A segurança dos recursos do germoplasma está relacionada à segurança nacional, enfatizou Xi.

No desenvolvimento do setor de sementes do país, são necessários esforços para aumentar a autossuficiência na tecnologia de sementes e garantir que os recursos de semente do país sejam autossuficientes e melhor controlados, disse ele, destacando a importância da reforma do mecanismo científico agrícola e o papel importante das empresas em inovação.

Interromper o desperdício de alimentos no setor alimentício é uma tarefa de longo prazo, e devemos fazer esforços persistentes e trabalhar para construir uma sociedade de conservação de recursos, acrescentou ele.

A China tem como objetivo estabelecer um moderno sistema de inovação em ciência e tecnologia agrícolas até 2025, de acordo com uma diretriz de desenvolvimento da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas (CAAS) para o 14º Plano Quinquenal.

Durante as discussões, Xi também observou que devem ser feitos esforços contínuos para promover o desenvolvimento de alta qualidade da previdência social, e uma melhor rede de segurança social deve ser ainda mais desenvolvida para garantir o bem-estar do povo.

FONTE CGTN

