CGTN: Открытый Китай -- благо для мировой экономики

До 70-х годов прошлого века многие люди с трудом могли обеспечить себя едой, не говоря уже о том, чтобы позволить себе тратить средства на другие покупки.

Политика реформирования и открытости Китая изменила курс развития страны.

С момента начала реализации этой политики страна претерпела три основные волны раскрытия для остального мира.

Первая из них началась в 1978 году и продолжалась на протяжении 80-х и 90-х годов. Во время нее наблюдался приток прямых иностранных инвестиций в строительство инфраструктурных и промышленных объектов по всей стране.

Вторая волна началась в 2001 году со вступлением Китая в ВТО, которое вызвало очередной всплеск иностранных инвестиций и обеспечило более широкую интеграцию в мировую экономику.

Сейчас, когда Китай открывает новую главу своего развития согласно 14-му Пятилетнему плану, страна находится на пороге новой волны, характеризующейся упреждающими инициативами, направленными на дальнейшее углубление интеграции.

Движители данного прогресса включают в себя создание новых зон свободной торговли (ЗСТ) и порта свободной торговли Хайнань, интеграцию района Большого Залива Гуандун-Гонконг-Макао и новые международные торговые и инвестиционные соглашения, в частности Соглашение о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП).

Такой политический подход способствовал проведению реформ и расширению рынка, что позволило обеспечить более специализированное разделение труда. Кроме того, сильная конкуренция, обусловленная либерализацией торговли и снижением импортных тарифов, вынудила отечественные предприятия повысить свою эффективность. Это также привело к оптимизации распределения ресурсов и промышленной модернизации.

За более чем 40 лет реформ и открытости совокупный объем импортно-экспортных операций Китая увеличился с 20,6 миллиардов до более чем 4,5 триллионов долларов, что сделало страну ведущей торговой державой мира.

Перенеся страну из периода нужды к сегодняшнему покупательскому буму, реформирование и открытость не только являются рецептом китайского успеха, но и, вполне возможно, стали ключевой движущей силой на пути к более процветающему миру.

https://news.cgtn.com/news/2021-05-19/An-open-China-a-boon-to-global-economy-10mwRLc0YVy/index.html

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SOURCE CGTN