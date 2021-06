CGTN: otwarte Chiny to dobrodziejstwo dla światowej gospodarki

Do lat 70. ubiegłego wieku wiele osób z trudem było stać na wyżywienie, nie mówiąc o oddaniu się zakupowym szaleństwom.

Chińska polityka reform i otwarcia zmieniła kierunek rozwoju kraju.

Od czasu jej zainicjowania w kraju nastąpiły trzy duże fale działań ukierunkowanych na otwarcie.

Pierwsza rozpoczęła się w 1978 r. i trwała przez lata 80. i 90. Nastąpił wówczas napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych przeznaczonych na budowę infrastruktury i realizację projektów przemysłowych.

Druga fala rozpoczęła się w 2001 r. wraz z przystąpieniem Chin do Światowej Organizacji Handlu, co spowodowało kolejny napływ inwestycji zagranicznych i większą integrację z gospodarką światową.

Obecnie Chiny rozpoczynają kolejny etap rozwoju w ramach 14. Planu Pięcioletniego, stojąc u progu nowej fali proaktywnych inicjatyw, których celem jest pogłębienie integracji.

Inicjatywy te obejmują rozwój nowych stref wolnego handlu (FTZ) i portu wolnego handlu Hainan, integrację obszaru Wielkiej Zatoki Guangdong-Hong Kong-Macao oraz nowe międzynarodowe umowy handlowe i inwestycyjne, takie jak Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze (RCEP).

Takie podejście polityczne napędziło reformy i zwiększyło zasięg rynku, umożliwiając bardziej wyspecjalizowany podział pracy. Ponadto intensywna konkurencja stymulowana liberalizacją handlu i cięciami ceł importowych zmusiła krajowe przedsiębiorstwa do większej wydajności. To wszystko doprowadziło również do bardziej zoptymalizowanej alokacji zasobów i unowocześnienia przemysłu.

Ponad 40 lat reform i inicjatyw ukierunkowanych na otwarcie sprawiło, że całkowita wartość chińskiego importu i eksportu wzrosła z 20,6 miliardów dolarów do ponad 4,5 bilionów dolarów, czyniąc Chiny krajem o wiodącej pozycji handlowej na świecie.

Reformy i inicjatywy ukierunkowane na otwarcie, dzięki którym naród chiński wyszedł z niedostatku i stał się potęgą zakupową, stanowiły dla Chin nie tylko receptę na sukces, ale także siłę napędową w kierunku bardziej zamożnego świata.

https://news.cgtn.com/news/2021-05-19/An-open-China-a-boon-to-global-economy-10mwRLc0YVy/index.html

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1530600/image.jpg

